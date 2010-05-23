А.Лукашенко: Уровень рентабельности аграрного производства в 25-30% – эта задача вам по плечу

На неделе Президент принял ряд важных кадровых решений. Семен Шапиро стал во главе самого западного белорусского региона – Гродненской области. Его уже бывшее кресло министра сельского хозяйства и продовольствия занял Михаил Русый. В последние годы он возглавлял комиссии Палаты представителей.

Председателем Минского облисполкома назначен Борис Батура. Последние два года он руководил верхней палатой – Советом Республики.

Утверждение в должности нового губернатора областным советом гродненской области прошло быстро. Уже бывшего министра сельского хозяйства Семена Шапиро знает, пожалуй, каждый. Главным образом, по результатам работы. А они действительно впечатляют.

Еще будучи председателем в агрокомбината Дзержинский аграрий и ученый создал одно из самых эффективных хозяйств в стране. В министерской должности находил такие неординарные решения, позволяющие экономить стране миллиарды. Кандидатуру нового председателя облисполкома депутатам представил глава Администрации Президента Владимир Макей.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– На посту руководителя облисполкома у Семена Борисовича есть свои преимущества перед другими кандидатами на эту должность: ему не надо много времени на вхождение в курс дела, для максимального сосредоточения сил на получение высокого результата, он знает особенности социально-экономического развития региона. Президент, назначая его, сказал, что для меня важно то, чтобы назначаемый мной губернатор отвечал трем качествам – честность, высокий профессионализм и владение управленческими навыками.

Место губернатора гродненщины было вакантно с января, когда предыдущий руководитель области подал в отставку. После непродолжительных обменов мнениями, парламентарии единогласно проголосовали за Семена Шапиро.

Когда в Гродно прибыл Президент, сессия Совета депутатов органично перетекла в Совещание с активом области. А это почти пять сотен человек. Прежде чем перейти к главным темам, Александр Лукашенко, объяснил, почему так редко бывает на гродненщине. По мнению Президента, она лучшая в стране и может самостоятельно пережить любой кризис. Глава государства изначально задал в своем выступлении самый доверительный тон. Не скрывая своей симпатии к краю, Александр Лукашенко заметил, что сильная аграрная область фактически застыла в своем развитии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Поясняю. Да, вы, действительно, сегодня во всех отношениях лучшая область в стране. Вы достигли определенного высокого уровня в своем развитии, вышли на него и здесь остановились. А классика и закон жизни – никакой остановки. Любая остановка приведет к деградации. Необходимо хоть маленькое, но поступательное движение вперед. Поэтому, это было главной причиной, которая побудила меня серьезнейшим образом заняться кадровыми вопросами на Гродненщине. Когда я принимаю кадровые решения, а принимаю я их только потому, что вы всегда меня поддерживали и наделяли соответствующими полномочиями. Вы не думайте, что я «закостенел» и не думаю о том, кто здесь живет, и кем будет руководить завтра нынешний губернатор. Вы мне не чужие люди.

Назначение нового губернатора гродненской области должно придать и новый рывок в развитии края. К сожалению, в последнее время в экономике области все больше появляется уязвимых мест. У предприятий края – самые низкие темпы роста промышленной продукции. Растет число убыточных организаций. Плохо идут инвестиции, в сравнении с другими регионами. На область приходится более 80% просроченной задолженности по зарплате в республике. И хотя АПК по целому ряду направлений считается лучшей в стране. Эффективность ведения сельхозпроизводства сильно упала. А вместе с ней и зарплаты аграриев края. На решение этих вопрос и предстоит сосредоточиться новому губернатору. Надо придать экономике должную динамику развития.

Александр Лукашенко:

– По моему глубокому убеждению, область в следующем году может добавить по объемам производства сельхозпродукции как минимум на 50%. И это не предел. Главное, надо укрепить экономику сельхозпредприятий. Уровень рентабельности аграрного производства в 20%, предусмотренный программой, надо рассматривать как 25-30% – эта задача вам по плечу. Путями ее решения должны стать современные агротехнологии в растениеводстве и животноводстве, и совершенствование организации сельскохозяйственного производства.

На место гродненского губернатора, рассматривалось десятки кандидатур. Выбор оставили на Семене Шапиро и из-за его стиля работы, нацеленного на результат. Говоря, что Гродненщина получили хорошего руководителя, Президент попросил нового губернатора быть терпеливым и чутким управленцев по отношении к своим новым подчиненным.

Александр Лукашенко:

– Я его просил, гродненцы – не те люди, которые позволят себе, или тебе, себя не слушать. Слушать надо всегда людей. Даже если ты давно принял решение, послушай, чтобы человек понимал, что ты его ценишь, уважаешь, а поэтому слушаешь. Поэтому, я ему всегда говорил, даже будешь ты принимать простое решение, которое уже абсолютно очевидно, позови конкретных людей, поговори с ними. Поговори с аксакалами, которых я уважаю и которых на Гродненщине немало. Которых мне часто предлагали заменить. А я говорю, результат есть? Есть. Пусть работают хоть до 100 лет. Причем здесь возраст? Человек тянет, пусть работает. Вот когда он перестал работать, пусть даже молодой, его надо заменить. Семен Борисович человек такого жесткого, решительного, волевого стиля. Но это не министерство. Здесь в руках губернатора сегодня сосредоточены не только экономические (это, конечно, основа), но и политические рычаги. Поэтому и качества человека должны быть соответствующими. Он должен быть как отец родной, но и как жесткий требовательный руководитель.

Президент поставил задачу по следующей пятилетке в агропромышленном комплексе. Все сельскохозпредприятия должны выйти на высокорентабельную работу.

Александр Лукашенко:

– В следующей пятилетке мы должны сделать наши сельскохозяйственные предприятия высокорентабельными и на этом сконцентрировать свои усилия. Финансировать будем особо прорывные проекты, которые при реализации дадут самую высокую отдачу. К этому надо готовиться, потому что вы будете идти впереди этого процесса. Мы должны уйти от поголовных дотаций, а оплачивать высокоприбыльные проекты.

Одной из первоочередных задач Александр Лукашенко видит обеспечение качества жизни граждан. На той же гродненщине в этой сфере есть положительные результаты. Надо их закреплять. Тревожный сигнал – рост числа обращений жителей региона. Люди жалуются на недоработки в социальной сфере, бюрократизм и волокиту при рассмотрении многих вопросов.

Александр Лукашенко:

– Разговор сегодня следует вести о том, как обеспечить дельнейший подъем региона. Для этого особое внимание требуется уделить тем проблемам и недоработкам, которые мешают людям жить достойно. В области, в первую очередь, должно быть обеспечено выполнение всех социальных стандартов для жителей города и деревни. Особенно прошу обратить внимание на реализацию такого государственного приоритета, как строительство жилья.

Прошедшую кампанию по Выборам в местные советы Президент назвал успешной. Люди свой выбор сделали, теперь народным избранникам предстоит доказать свою состоятельность. Требуя более эффективной работы от советов по защите прав и законных интересов людей, Президент предложил, в ситуации, когда местная власть не будет реагировать, выходить с этими вопросами напрямую на него.

Напомним, что 2010 год объявлен Годом качества, а оно должно проявляться и в управлении. Масштабные задачи социально-экономического развития страны нельзя решить без наличия грамотных высокопрофессиональных специалистов.

Александр Лукашенко:

– Еще раз хочу обратить ваше внимание на самую непримиримую борьбу с негативными явлениями, разлагающими управленческий аппарат. Недопустимо назначение на ответственные государственные посты дискредитировавших и скомпрометировавших себя руководителей.

Уже обращаясь к новому губернатору, Президент подчеркнул, что надо приложить немало усилий по преодолению последствий мирового кризиса. И если Беларусь должна выйти из него сильной, обновленной и конкурентоспособной, то Гродненская область должна стать образцово-показательной в республике. Семен Шапиро поблагодарил Президента за оказанное ему доверие.

Семен Шапиро, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

– Стратегия в нашей стране определена, ее определил белорусский народ, она успешно реализуется. И я, как человек из команды президента, вместе с вами буду продолжать этот курс.

В заключение Президент Беларуси вручил губернатору служебное удостоверение, пожелав ему и всему активу Гродненской области весомых достижений в работе.

Евгений Горин, Валерий Науменко, Александр Горощенко, Николай Лапин, телекомпания СТВ.