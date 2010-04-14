А.Лукашенко: Трагические события в Кыргызстане - это антиконституционный государственный переворот

По традиции региональных поездок сегодня Президент ответил на вопросы журналистов. Выборы в местные советы, приватизация, предстоящие переговоры с Дмитрием Медведевым, оценка трагических событий в Кыргызстане и гибель польского Президента: Александр Лукашенко высказался по ряду позиций внутренней и внешней политики.

Так охарактеризовал Александр Лукашенко недавние события в Бишкеке. Однако, белорусский лидер предостерёг своих коллег Президентов от упрёков только в адрес Курманбека Бакиева. Президент Беларуси считает это недальновидным.

Александр Лукашенко:

Может, не популярно, но скажу честно и искренне, в манере, свойственной Лукашенко. Это государственный переворот. Этого быть не должно. И упаси Господь любую страну от подобных событий. Не дай Бог, чтобы такое произошло у нас — перестреляли людей, калеками сделали. Упаси Бог нашу страну от таких событий. И другим государствам я тоже не желаю чего-то подобного. Это антиконституционный государственный переворот.

Не надо проводить параллели с тем, происходило когда-то после Акаева, когда Курманбек Салиевич Бакиев пришёл к власти —«тюльпановой революции». Тогда всё было примерно так внешне — людей только не перестреляли, это очень важно. А во-вторых, Аскар Акаев тогда отказался от должности. Тогда было поле расчищено. Нынешний Президент от должности не отказывался. И не дай Бог кыргызским оппозиционерам посадить или, хуже, застрелить Бакиева. Это вылезет боком. Для того, чтобы ответить, кто стоит за этим, надо знать, кто стоит.

Я просто вам хочу риторический вопрос задать: представьте, случилось бы это в Беларуси. Но случилось бы не с Лукашенко — если бы Лукашенко свергли, никто бы, кроме белорусского народа, пусть даже отдельной его части, не страдал бы, аплодировали бы, известно кто — а представьте, если бы свергли пришедшего к власти белорусского оппозиционера. Что бы тогда началось? Выли бы, кричали, ныли — неконституционно, диктатура и так далее. А сегодня все молчат: США молчит, а Россия, вы знаете, какие сделала заявления. Но почему-то никто из них не сказал, что это антиконституционный государственный переворот.

Я не хочу обидеть нынешние силы, которые пришли к власти в Кыргызстане. Но хотел бы сказать тем политикам, которые сегодня упрекают Бакиева в клановости и в том, что он страну разграбил. Возникает вопрос: а что, мы вчера этого не видели? И я в этом плане абсолютно чист. Я год назад имел с Бакиевым принципиальный разговор (у нас были хорошие отношения, и он мне честно рассказывал, что происходило), и я прямо сказал ему: Курманбек, смотри, чтобы не наступить на те же грабли. В Кыргызстане с шиком жить просто невозможно. Упрекать Бакиева в том, что он разворовал страну — просто смех. Там не было ничего живого. Он, бедный, метался по разным странам, выпрашивая кредиты. И я знаю, куда он их вкладывал. У него строилась гидроэлектростанция, Россия пообещала кредит, а потом отказала, и он просто не знал, что делать. Он говорил мне: я вынужден был оставить базу «Манас», потому что они хоть платят деньги за аренду. Ему досталась такая нищая страна, и что мы сегодня киваем на этого Бакиева? Нормальный был человек, пусть ещё найдёт лучшего. И упрекать Президента в том, что он такой-сякой по определённым причинам ни одному политику не следовало бы. Потому что любой из нас — президентов или премьеров — ходит под Богом. Точно так может произойти в любой стране, и что потом? Я считаю, что политика, во-первых, американцев, а во-вторых, россиян в отношении этих событий очень плохая и недальновидная. Они должны были заявить о неприемлемости подобных действий.

Что это за власть, которая не может применить силу, когда в неё стреляют? Это недопустимо, когда гражданский человек берёт автомат и стреляет в сторону власти. И эта власть не может защитить не только народ, но и себя. Что это за власть? Не дай Бог, что-то в моей стране подобное произошло, и кто-то начал бы стрелять и повёл бы людей под пули — мало бы не показалось. На то она и власть, чтобы защитить народ и общество.