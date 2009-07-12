А.Лукашенко: Противоречия между Беларусью и Россией лежат в сфере субъективного

Александр Лукашенко считает, что нет ничего трагического в отношениях между Беларусью и Россией.

– Скажу откровенно: не в сфере объективного лежат наши противоречия. Это исключительно, как многие в России сегодня уже говорят, субъективный вопрос. И он связан с политикой и позицией российского руководства. Вот в чём субъективизм, – пояснил лидер белорусского государства.

Говоря в целом о взаимоотношениях с Россией, Александр Лукашенко отметил: – У нас уровень отношений нормальный. Ну, были эти «молочные войны». Сейчас этого нет. Мы быстро это исправили. Потому что у нас хорошие рычаги и хорошие каналы сотрудничества. Отойди в сторонку – и жизнь сама всё поправит. Поэтому у нас нет чего-то трагического в наших отношениях. Абсолютно нет. Мы можем в течение одного месяца, ну, до конца этого года решить все проблемы. И даже те проблемы, которые мы не решали, но они для нас стратегические.

Отвечая на вопрос о том, с кем на данный момент отношения лучше – с Россией или с Евросоюзом, Президент заметил: – Знаете, и там нелегко, и там. Но с Россией мы ведь прошли определенный путь. И потом, у нас ведь база отношений очень приличная. В экономике у нас очень серьёзная кооперация. Почти 10 млн. человек на предприятиях работают в России, которые поставляют нам комплектующие. То есть мы им где-то даём работу. А здесь у нас финишное, высокотехнологичное производство. Поэтому мы очень далеко продвинулись с Россией по всем направлениям. Я уже не говорю о том, что мы один народ!

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь