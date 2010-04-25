А.Лукашенко: Прежде чем делать какие-то заявления, высокопоставленным людям надо немножко изучать историю

Александр Лукашенко, по просьбе журналистов, прокомментировал высказывания российского Президента. Во время визита в Украину из уст Медведева прозвучал совершенно «прозрачный упрек» в адрес Беларуси за то, что страна приняла «высокопоставленное лицо, потерявшее работу на родине». Александр Лукашенко назвал такие заявления непоследовательными. Это демонстрация двойных стандартов, отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко:

Что касается декларирования того, что надо идти навстречу друг другу, то Дмитрий Медведев наверняка имел в виду Беларусь. Потому что исключительно Беларусь всегда шла навстречу российским чаяниям и пожеланиям. Что касается трудоустройства, то, мне кажется, он имел в виду своего предшественника на посту президента РФ — Владимира Путина, который в свое время устроил у себя Акаева и многих других.

25 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» Президент Путин, комментируя ситуацию в Кыргызстане, сказал: «Что касается возможности приезда в Россию Аскара Акаева, то мы не будем возражать». Почему тогда это считалось возможным, а приехать нынешнему президенту в Беларусь — невозможно? Медведев, видимо, обиделся на то, что Бакиев приехал в Беларусь, а не в Россию. Но, судя по тем высказываниям которые делал Курманбек Салиевич, у него были на то свои серьезные основания.

Тогда же, в 2005 году, Владимир Путин сказал, что события в Кыргызстане — результат слабости власти и накопленных социально-экономических проблем: «Это не стало для нас чем-то неожиданным. Вместе с тем достойно сожаления то обстоятельство, что в очередной раз в одной из стран на постсоветском пространстве политические вопросы решаются не правовым способом, а сопровождаются погромом и человеческими жертвами». Говоря о той оппозиции, которая пришла к власти в 2005 году, Путин тогда выразил надежду, что она сможет взять ситуацию под контроль, сказал: «Эти люди нам хорошо известны. Они всячески способствовали развитию отношений между Россией и Кыргызстаном, много сделали для становления сегодняшнего уровня межгосударственных отношений». То есть уже на тот момент Курманбек Бакиев со своими коллегами очень много сделал для России и нормальных отношений с ней. «Надеюсь, что в будущем наши отношения будут развиваться позитивно в этом же векторе на благо народов России и Кыргызстана. Для этого есть все основания, и последние заявления лидеров оппозиции подтверждают, что такое развитие отношение вполне возможно. Со своей стороны Россия сделает…» — и так далее.

Вот сравните высказывание этого человека тогда и высказывания Дмитрия Медведева в настоящее время. Разве это не двойные стандарты? Разве это не противоречие? Это, во-первых. Во-вторых, я попросил у своих помощников справку о трудоустройстве высокопоставленных «беженцев», осевших в России. Аскар Акаев — бывший президент Кыргызстана, Аслан Абашидзе — бывший лидер Аджарии, а также бывший глава «Нафтогаза» Украины, бывший министр внутренних дел Украины, бывший мэр Одессы, экс-губернатор Киевской области, и другие. Я беру государства, в которых произошли революции. Что вы на это скажете? Какие могут быть упреки в отношении меня? Я принял человека, с которым был в хороших отношениях. Он не являлся моим другом, как те президенты, которые его фактически «кинули». Бакиев не сделал для Беларуси столько, сколько он сделал для России, это его слова.

Высказывания президента Медведева, о которых идет речь, прозвучали после подписания Россией и Украиной соглашения о продлении срока аренды военно-морской базы в Севастополе. За что Украина, заметил Александр Лукашенко, получила несколько миллиардов долларов. Президент напомнил, что в Беларуси Российская Федерация бесплатно арендует две военные базы.

Александр Лукашенко:

Главнокомандующий Вооруженными силами России, видимо, забыл, что на территории Беларуси находятся две действующие базы: в районе Барановичей — очень важная новая база раннего предупреждения о ракетном нападении, и в районе Вилейки, которая обеспечивает связь с подводным флотом Российской Федерации в Атлантике. И могу напомнить, что, в отличие от Севастополя, Россия платит нам ноль рублей, ноль копеек, ноль долларов за аренду этих баз. Вот вам дела и намерения.

Добавьте еще к этому: белорусская армия кого защищает сегодня здесь? Основу какой группировки белорусская армия составляет на западе Российской Федерации. Основу совместной группировки Союзного государства Беларуси и России. На Западе у Российской Федерации, кроме белорусских вооруженных сил, никого больше нет.

Противовоздушная оборона — то договор, который мы недавно подписали и которого так добивалось руководство РФ.

Я думаю, прежде чем делать какие-то заявления, высокопоставленным людям надо немножко изучать историю, притом это недавняя история, к кое-каким вопросам которой нынешний Президент России сам причастен. Надо иметь в виду последние совместные учения белорусской и российской армии, которые прошли на самом высоком уровне, Медведев сам об этом говорил, и договор ПВО, который мы с ним недавно подписали.