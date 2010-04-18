А.Лукашенко: Позорище временной власти состоит в том, что они ждут, когда Бакиев покинет Казахстан, чтобы объявить его в международный розыск

Александр Лукашенко прокомментировал заявления отдельных российских СМИ о том, что Президент Кыргызстана якобы уже находится в Минске. Белорусский лидер заметил — ему достоверно известно — Курманбек Бакиев вместе с семьёй сейчас на юге Казахстана, но в нашей стране его готовы принять в любое время и оказать помощь.

Александр Лукашенко:

Сегодня я в очередной раз услышал из российских СМИ — притом из основных каналов, не каких-то вбросов жёлтой прессы — что местонахождение Бакиева неизвестно. Сим господам все известно – где он находится, чем он занимается. Более того, известно, как всё было, и игру здесь ведут и так называемое временное правительство Кыргызстана, и, так понимаю, и Россия с Казахстаном. Подозреваю, что и Америку к этому пристегнули. Думаю, что у меня будет возможность обсудить все эти вопросы с самим Президентом Кыргызстана и другими и убедиться, прав я или нет.

Я согласен с той оценкой, которая была дана вчера в средствах массой информации Беларуси, пускай все говорили понемножку, но в целом картину обрисовали очень правильно. Видимо, не очень хочется моим коллегам в Казахстане и, наверное, в России, чтобы свергнутый силой Президент Кыргызстана где-то находился у них. Потому что там возбуждено уголовное дело, насколько я понимаю, и позорище временной власти состоит в том, что они ждут, когда Бакиев покинет Казахстан, чтобы объявить его в международный розыск.

Несмотря на это, я хочу ещё раз подтвердить: если президенту Кыргызстана будет нужна поддержка и помощь в эту трудную минуту и его семье – она будет оказана всяческая в Беларуси. Если он захочет приехать в Беларусь — хоть сегодня, хоть завтра, хоть послезавтра, — мы готовы принять его здесь, в Беларуси. Я знаю, что сейчас поднимется вой во всех СМИ. Я повторяю: это мое личное решение как главы государства, я имею право на это решение. Пусть меня осуждают, не осуждают, но предавать людей – это самое постыдное, что может быть в этом мире. Все эти инсинуации в средствах массовой информации — они для многих людей очевидны, для меня тем более.

Эту личную позицию главы государства разделяет большинство белорусов. Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко также подчеркнул, что считает Бакиева законным Президентом Кыргызстана. Выходом из ситуации, по мнению белорусского лидера, могут стать только досрочные президентские выборы.

Более подробный комментарий — в нашей итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» сегодня в 19.30.