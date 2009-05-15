Прямой эфир

А.Лукашенко посещает институт ядерных исследований «Сосны»

15 мая 2009 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главе государства доложат о развитии ядерной энергетики страны и представят стенд «Геацинт».

Он создан при содействии МАГАТЭ по поручению Президента для исследований и выполнения различных задач в интересах экономики Беларуси. В частности по физике ядерных реакторов и радиационной защите,  разработкам нового поколения для атомных станций, подготовке специалистов в этой области. А также - развитию сотрудничества с ядерными центрами зарубежных стран.

Институт ядерных исследований «Сосны» создан в 2001 году. Это единственное в стране учреждение с опытом  проектирования ядерных реакторов и других установок и создания передвижной АЭС.

Другие новости рубрики

Все новости
14 мая 2009 06:52

Министры образования стран СНГ соберутся в Минске

13 мая 2009 14:58

Виктор Ющенко остается на посту президента Украины до начала будущего года

13 мая 2009 11:48

Подведены итоги проверки боеготовности сил ПВО Беларуси