А.Лукашенко посещает институт ядерных исследований «Сосны»

Главе государства доложат о развитии ядерной энергетики страны и представят стенд «Геацинт».

Он создан при содействии МАГАТЭ по поручению Президента для исследований и выполнения различных задач в интересах экономики Беларуси. В частности по физике ядерных реакторов и радиационной защите, разработкам нового поколения для атомных станций, подготовке специалистов в этой области. А также - развитию сотрудничества с ядерными центрами зарубежных стран.

Институт ядерных исследований «Сосны» создан в 2001 году. Это единственное в стране учреждение с опытом проектирования ядерных реакторов и других установок и создания передвижной АЭС.