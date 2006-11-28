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А.Лукашенко подтверждает стремление Беларуси к развитию СНГ

28 ноября 2006 15:01
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Беларусь была и остается активным сторонником развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко 28 ноября на заседании Совета глав государств СНГ в Минске.

По его словам, на заседании Совета глав государств в узком формате были обсуждены пути развития СНГ. Президент подчеркнул важность того, что участники встречи   обратились к вопросу реформирования и совершенствования Содружества. При этом он отметил, что "Минск всегда был хорошей площадкой для решения тех или иных вопросов".

"Беларусь сделала все для того, чтобы этот саммит прошел эффективно, динамично, - сказал Александр Лукашенко. - Пока мы не имеем никаких претензий со стороны участников, мы сделали все, чтобы здесь было комфортно работать всем странам".

Президент Беларуси поблагодарил всех глав государств, которые приехали в Минск на саммит. Он также выразил благодарность за теплые слова, которые были высказаны в адрес белорусского народа.

 
Участники саммита глав государств СНГ.
 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи.

Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Александра Лукашенко и Виктор Ющенко.

Александр Лукашенко и Владимир Воронин.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмонов.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.
 

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев.
 

Александр Лукашенко и Михаил Саакашвили.
 

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.
 

Александр Лукашенко и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
 

Александр Лукашенко и Роберт Кочарян.
 

Александр Лукашенко и Ислам Каримов.

Встреча глав государств Содружества в узком составе.
 
 

 

 

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