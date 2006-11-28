А.Лукашенко подтверждает стремление Беларуси к развитию СНГ

Беларусь была и остается активным сторонником развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко 28 ноября на заседании Совета глав государств СНГ в Минске.

По его словам, на заседании Совета глав государств в узком формате были обсуждены пути развития СНГ. Президент подчеркнул важность того, что участники встречи обратились к вопросу реформирования и совершенствования Содружества. При этом он отметил, что "Минск всегда был хорошей площадкой для решения тех или иных вопросов".

"Беларусь сделала все для того, чтобы этот саммит прошел эффективно, динамично, - сказал Александр Лукашенко. - Пока мы не имеем никаких претензий со стороны участников, мы сделали все, чтобы здесь было комфортно работать всем странам".

Президент Беларуси поблагодарил всех глав государств, которые приехали в Минск на саммит. Он также выразил благодарность за теплые слова, которые были высказаны в адрес белорусского народа.

Участники саммита глав государств СНГ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи.

Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Александра Лукашенко и Виктор Ющенко.

Александр Лукашенко и Владимир Воронин.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмонов.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев.

Александр Лукашенко и Михаил Саакашвили.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

Александр Лукашенко и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Александр Лукашенко и Роберт Кочарян.

Александр Лукашенко и Ислам Каримов.

Встреча глав государств Содружества в узком составе.