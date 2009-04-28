А.Лукашенко Папе римскому подарил икону (ФОТО)

Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко – с государственным визитом в Италии и Ватикане.

Сегодня в первой половине дня состоялась историческая встреча белорусского лидера с Папой Римским Бенедиктом 16-м. Особая значимость этого события в том, что встреча такого уровня состоялась впервые в истории Беларуси.

Президент Беларуси прибыл в Парадный двор Святого Домаза в Апостольском дворце Ватикана, где его встретил Префект Святого Престола. Вдоль почетного караула роты швейцарских гвардейцев Александр Лукашенко в сопровождении Префекта вошел в Апостольский дворец. К Папской библиотеке Президент с членами официальной делегации прошел через анфиладу одиннадцати залов. У входа в библиотеку в Малом тронном зале Президента встретил Папа Римский. Глава белорусского государства и Понтифик обменялись краткими приветствиями, после чего уединились в библиотеке.

Александр Лукашенко, приветствуя Папу Римского Бенедикта XVI, отметил, что очень рад этой встрече. – Наша встреча затянулась на долгие годы, но наконец-то мы встретились, – сказал он.

Также, Александр Лукашенко пригласил Папу Римского посетить Беларусь. – Если вы найдете время, мы встретимся на белорусской земле, если на то будет воля Божья, – сказал глава государства. Глава белорусского государства предложил провести в Беларуси встречу Папы Римского Бенедикта 16-го и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам Александра Лукашенко, сегодня есть уникальный шанс сблизить позиции, чтобы на самом верху Папа Римский и Патриарх могли встретиться и обсудить общие проблемы. Если такая встреча состоится, то пусть она будет в Беларуси, потому что она не только центр Европы, но и страна, где соприкасаются две конфессии – православие и католицизм, подчеркнул глава государства.

По окончании встречи Президент и Понтифик обменялись подарками. Папа вручил сувенирную монету, в свою очередь Александр Лукашенко преподнес в качестве подарка икону белорусского мастера.

Беларусь и Ватикан планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Подробности подписания документа обсуждались сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем Его Святейшества Папы Бенедикта XVI Кардиналом Тарчизио Бертоне, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле Сергей Алейник.

По его словам, стороны высказали обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества в таких сферах, как наука, культура, архивное и библиотечное дело.

Тарчизио Бертоне выразил удовлетворение развитием двустороннего сотрудничества между Беларусью и Ватиканом и поблагодарил Президента за содействие деятельности Римско-католической церкви в Беларуси.

На встрече Президента Беларуси с высшими иерархами Римско-католической церкви обсуждались перспективы углубления сотрудничества между Беларусью и Ватиканом, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-центром Святого Престола Ватикана.

Александр Лукашенко во время бесед с Папой Римским Бенедиктом XVI, Госсекретарем Его Святейшества Папы Кардиналом Тарчизио Бертоне обсудил вопросы, касающиеся межконфессионального и межкультурного диалога, темы международного характера, связанные с продвижением мира и прогресса человечества, некоторые внутренние вопросы страны, темы, касающиеся католической церкви в Беларуси.

Как отмечает пресс-центр Святого Престола, встречи прошли в позитивной обстановке. Стороны констатировали мирное сосуществование, которое характеризует отношения между православным и католическим сообществами, а также другими религиозными конфессиями в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.