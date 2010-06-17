А.Лукашенко: Отношения между государствами, народами измеряются не кубометрами газа и тоннами нефти, пошлинными или беспошлинными

В Минске прошел предремьерный просмотр белорусско-российского полнометражного художественного фильма «Брестская крепость». Его посетил Александр Лукашенко.

«Брестская крепость» – это первый кинематографический проект Союзного государства. Впечатляющий патриотический блокбастер – повод, чтобы поговорить о настоящем патриотизме и об отношениях белорусов и россиян.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Война ушла давно. И кому-кому, но нам, русским и белорусам, одному народу, подчеркиваю это, вряд ли стоит переживать по поводу будущего, говорить об уроках войны на будущее. Но, увы, приходится. Этот фильм на меня навеял целую бурю впечатлений на злобу сегодняшнего дня. Вы понимаете о чем речь, но я не хотел бы об этом сегодня говорить. Просто в этом контексте хочу попросить Игоря (обращаясь к Игорю Угольникову, генеральному директору Телерадиовещательной организации Союзного государства, – прим. CTV.BY), вы передайте, и побыстрее, руководству России этот фильм. Для них он очень актуален. Просто надо помнить, что было в нашей истории. И помнить то, что сегодня отношения между государствами, и, прежде всего, между народами и людьми, измеряются не кубометрами газа и тоннами пошлинной или беспошлинной нефти.

И белорусов, и россиян в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости ждет уникальное зрелище: премьера киноленты пройдет внутри мемориала. На огромных мониторах и с помощью современной акустики.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.