А.Лукашенко: Оппозиционер Лукашенко никогда не выступал против своей страны

По традиции региональных поездок сегодня Президент ответил на вопросы журналистов. Выборы в местные советы, приватизация, предстоящие переговоры с Дмитрием Медведевым, оценка трагических событий в Кыргызстане и гибель польского Президента: Александр Лукашенко высказался по ряду позиций внутренней и внешней политики.

У белорусской оппозиции перспективы на выборах слабые, и она, как всегда, живёт на деньги Запада — так Александр Лукашенко прокомментировал заявления, растиражированные в негосударственных СМИ.

Александр Лукашенко:

Все они были когда-то с Лукашенко. И притом они не заранее к Лукашенко пришли, они никогда не думали, что Лукашенко станет президентом, у них были совсем другие цели. Но, наверное, когда они увидели, что после первого тура Лукашенко побеждает — пришли к оппозиционеру Лукашенко. Но оппозиционер Лукашенко никогда не выступал против своей страны. Я критиковал власть, боролся с негативом, недостатками, меня били, топтали, крошили, но я всегда боролся за свою страну. Наша же нынешняя оппозиция борется только за свое благополучие. Им не важно, кому служить — Западу, Востоку, России — определённым силам, лишь бы платили деньги.

Я недавно приводил пример, их это очень, конечно, возбудило, когда они выли и кричали, что у кого-то компьютеры спецслужбы изъяли, сайты прочитали, но некоторые вещи меня поразили. Не буду называть фамилии журналистов — все они были и есть западной ориентации, на гранты Запада живут, но работают в том числе и на Россию. Мне представили такую их цитату из обращений к России: «Не верьте Лукашенко, требуйте от него, чтобы он вышел из "Восточного партнерства". Когда он даст на это обещание, начинайте с ним разговаривать. Прозападные журналисты рекомендуют российскому руководству, чтобы они от меня требовали ухода из «Восточного партнёрства». Скажу откровенно, нам это «Восточное партнёрство» пока ничего хорошего не дало, не знаю, чего так возбуждаться по этому поводу отдельным людям. Но вот суть этих людей: они едут на Запад, кричат, что я тут с Россией вместе, в то же время рекомендуют России, как оторвать нас и уничтожить западный вектор внешней политики. Это типичная политика, не хочу это плохое слово говорить, вы знаете, что это за люди, когда они и там, и там работают. Также работают и наши политики. У них сейчас самая больная проблема — деньги не дают, значит, и на президентские выборы не пойдём. Как будто это не им нужны президентские выборы, а Западу, и вот они Запад начинают долбать: не дадите деньги на выборы, мы баллотироваться не будем — запугали Запад. Так я уже начинаю думать, может действительно Западу больше надо, что бы тут была оппозиция, которая борется против Лукашенко и так далее. Словом, вы их знаете не хуже меня, и как, друзья, вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Не надо думать, что им особенно эта власть нужна, власть — это ответственность. Если я тут постоянно болтаюсь по стране — от чернобыльских регионов до Верхнедвинска, то ведь и им тоже придётся этим заниматься. Ведь иначе народ будет сравнивать и скажет: да вы работаете в десять раз хуже. А это надо напрягаться и работать, а работать они не хотят.

Ну а придти к власти — во-первых, надо рассчитаться. Просто так никто ничего не даёт и никто никого не поддерживает. Чем рассчитываться? Предприятиями, землей, фабриками, заводами, сельскохозяйственными предприятиями. Белорусскому народу это надо? Не надо. Люди это знают. Поэтому они понимают, что на местных выборах их никто не поддержит. Какой упрёк могут бросить власти на этом этапе? Всех зарегистрировали, кто хотел — идите, проводите агитацию. Так к ним люди не идут. И они поняли, что за них люди голосовать не будут. Какая бы ни была плохая власть, а у нас не лучший период в жизни в связи с этим кризисом, всё равно люди понимают, что власть что-то сделала, власть может сохранить страну и эта власть накормила худо-бедно народ. Вот ветераны рассказывают, что ни один не ушёл из жизни «недагледжанным», как в Беларуси говорят. Это самое главное.

Поэтому они понимаю, что перспективы у них на выборах слабые. Проиграть и показать всему миру, что они никчемные, хотя они уже показали — второй раз или уже в третий, вроде бы не с руки, поэтому обвиним власть и выйдем из этого процесса.