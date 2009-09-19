А.Лукашенко одобрил шаг Обамы

- Ведь, по сути, Обама в этой ситуации отступил. И, заметьте, его рейтинг в США покатился вниз, но он все-таки пошел на это. Это мужественный шаг, - прокомментировал ситуацию Александр Лукашенко.

- Это хорошо, что новый президент Соединенных Штатов сделал такой шаг. Это обходится ему нелегко. Это планировалось прежней американской администрацией. Тогда решение администрации Буша задевало интересы России, Китая, стран Европы и других. Сейчас Обама решил отступить в данной ситуации. Наверное, чтобы окончательно не разругаться с американским обществом, он говорит: у нас есть более современные проекты, мы будем идти другим путем и т.д. Вот если они (американцы) глупостей не наделают, это будет очень позитивный шаг. В Европе появление Обамы восприняли очень положительно, я это знаю по разговорам с Берлускони и с другими. И, хотелось бы, чтобы в этом направлении Вашингтон двигался, - полагает Президент.



- Но, подводя итоги, скажу: нам торопиться в этом плане не надо. Давайте подождем, посмотрим, какие будут дальнейшие действия Соединенных Штатов Америки и их партнеров по Северо-Атлантическому альянсу, - заключил глава государства.- Я бы не торопился сразу встречать этот шаг аплодисментами. Ведь суть заявления Барака Обамы и министра обороны США такова: да, мы не будем размещать элементы ПРО так, как раньше планировали, но мы более современные средства обнаружения и средства ракетной техники установим в северной и южной частях Европы.

Уже названы эти средства морского базирования и не исключается размещение средств наземного базирования.

- Таким образом, речь идет об усилении этого направления в американской стратегии, - пояснил Президент. - То есть, мол, если вы не хотите, чтобы мы размещали здесь радары - хорошо, мы будем более совершенные создавать элементы ПРО, и опять же в Европе, опять же недалеко от наших границ.



Такое мнение глава белорусского государства высказал сегодня журналистам в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.