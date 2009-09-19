А.Лукашенко обсудит с Д. Медведевым снятие барьеров в торговле

Существующие барьеры в торговле - единственная проблема в отношениях Беларуси и России. Глава белорусского государства отметил, что во время приезда Президента России Дмитрия Медведева в Беларусь на учение «Запад-2009» помимо обсуждения военно-технического сотрудничества планируется уделить внимание и вопросу снятия барьеров в торговле.

- Проблем с Россией у нас абсолютно нет, - сказал Президент. - Мы договорились, что к этому времени правительства определятся по экономическому блоку вопросов. Единственная проблема с Россией, которая должна быть решена, - это снятие всяких барьеров, даже косвенных, в торговле между двумя странами.

Александр Лукашенко считает, что решения этого вопроса требует и тот факт, что с 1 января 2010 года начинает работать Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана.

- Правительства, если они не болтуны, вынуждены будут снять проблемы по допуску белорусской продукции на рынки, по кредитованию тех, кто хочет купить нашу продукцию, - мы в неравных условиях здесь с российскими товаропроизводителями. Во всех остальных вопросах мы в состоянии договориться, - отметил глава государства.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.