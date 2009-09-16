А.Лукашенко не исключает возможности участия в следующих президентских выборах

Об этом Президент Беларуси заявил 16 сентября в Вильнюсе, отвечая на вопросы журналистов.

«На сегодняшний день нет причин, по которым я бы отказался от участия в выборах, - сказал Александр Лукашенко. - Появятся такие причины, буду чувствовать, что «не проходной», поверьте, я не пойду на выборы». Александр Лукашенко также заметил, что как только наступит предвыборный период, он объявит о своем решении.

Говоря в целом о белорусском избирательном законодательстве, Президент отметил, что оно соответствует белорусской Конституции, а последняя в свою очередь была признана Венецианской конвенцией. «Если это в рамках Конституции, то почему нам кто-то со стороны должен указывать: вы, мол, его измените?! Нам тоже, может, что-то не нравится в избирательном законодательстве Польши или Литвы, но упаси господь нас от того, чтобы мы предъявляли требования», - сказал глава белорусского государства. Он напомнил, что Беларусь уже трижды меняла свое избирательное законодательство в том ключе, как этого требовало европейское сообщество. «Если нужно четвертый раз, пусть скажут, что не нравится, - изучим», - сказал Президент.

Что касается того, что свое недовольство по этому поводу высказывает ОБСЕ, то, как считает Президент, данный вопрос не в компетенции этой организации. «ОБСЕ - организация безопасности и сотрудничества и не имеет никакого отношения к выборам. Но мы предложили ОБСЕ: давайте определим критерии для всех и по ним будем оценивать и законодательство и выборы», - отметил Александр Лукашенко. По его словам, ОБСЕ по-прежнему использует двойственность подходов к оценке выборов и большую политизированность этого вопроса.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что, когда европейцы выразили недовольство результатами последних президентских выборов, он предложил европейцам самим организовать и провести выборы в Беларуси. «Платите деньги: $15 млн. - небольшая для вас сумма, организуйте выборы в Беларуси. Их итоги будут для меня закон. Они не приехали, так как знали их результат», - отметил глава государства. Он также добавил, что это целиком внутреннее дело Беларуси, сообщает БЕЛТА.