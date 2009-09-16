А.Лукашенко: Нам адвокаты и посредники не нужны

Вне планов визита на открытии белорусско-литовского экономического форума Президент дал импровизированную пресс-конференцию.

Интерес иностранных СМИ к визиту Александра Лукашенко в Литву оказался настолько велик, что журналисты, что называется, не давали белорусскому лидеру прохода. Причем везде: и на границе, и в отеле, и на форуме. И прямо в выставочном зале буквально засыпали Александра Лукашенко вопросами. Вне планов визита тут пришлось провести импровизированную пресс-конференцию. Что ожидаемо, вопросов было очень много, и большинство каверзных: от прав человека до демократии в белорусском государстве. Тем не менее, Президент ни один вопрос не оставил без ответа и общался с представителя СМИ более 40 минут.

Говоря о месте нашей республики на международной арене, Президент особо подчеркнул, что мы - суверенная, независимая страна. Делясь впечатлениями от сегодняшних переговоров в Вильнюсе, Александр Лукашенко заметил, что полностью удовлетворен, и результаты встречи - это хорошая заявка на будущее.

- Мне очень понравилась осведомленность Вашего Президента, боевой настрой и характер. Очень хорошо, что Президент начинает свою работу именно с этого. Самое главное – этот человек хочет не обмануть надежды литовцев и немало сделать для литовского народа, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к журналистам.

Литовские журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко и вопросом, насколько безопасно ведение бизнеса в Беларуси.

- Я не могу сказать, что на таком пространстве, как Беларусь, которая находится в центре Европы и пересекается основными транспортными и прочими магистралями, абсолютно все хорошо. Так не бывает. Но поверьте: у нас безопасность для человека даже на более высоком уровне, чем в Литве. Это я вам могу гарантировать.

Журналисты попросили Президента оценить также отношения Беларуси с Польшей. Глава государства подчеркнул, что здесь нет проблем в экономике и постепенно решаются все сложные моменты в политике. В целом, сотрудничество с Польшей чем-то напоминает белорусско-литовское.

- В последнее время у нас хорошие отношения, и нужно, чтобы эта динамика сохранилась. У нас нет проблем в экономике, но есть некоторые проблемы в политике, которые мы уже начинаем решать. И перспективы хороших, теплых отношений между нашими государствами не так уж далеки. С Литвой и Польшей мы просто обязаны иметь хорошие отношения – мы это понимаем – не только потому что мы соседи, но и потому что у нас неплохое историческое прошлое. Что касается Союза поляков, недавно прошел съезд и они избрали руководителя. Есть закон, есть Конституция, и этот союз будет действовать исключительно в рамках Конституции, также как наш белорусский союз на территории Польши. Самое главное: даже если вы поляк в Беларуси, прежде всего, вы – гражданин Беларуси. Это наши люди, которые живут на нашей земле. Я о них обязан заботиться, как обо всех гражданах моей Беларуси.

Диалог Минска и Брюсселя стал поводом не для одного вопроса. Не идеализирует ли Беларусь сегодня свои отношения с Евросоюзом, на какие уступки готова белорусская сторона для улучшения сотрудничества с ЕС и как будет ЕС поступать с Беларусью?

- Как будет воспринимать Беларусь Европейский союз – это дело Европейского союза. Мы не демонизируем Евросоюз и особых иллюзий в этом направлении не питаем. Если ЕС хочет обеспечить надежность и безопасность своего восточного направления – Польша и Литва в этом прежде всего должны быть заинтересованы – используйте Беларусь в интересах обеспечения безопасности и благополучия своих граждан. Мы готовы к этому и в этом направлении будем работать.

Отвечая на вопрос литовских журналистов о том, не является ли Литва посредником во взаимоотношениях Беларуси и Евросоюза, Александр Лукашенко отметил, что посредники тут не нужны и подчеркнул позицию официального Минска – диалог Беларуси и ЕС может идти только на принципах равноправия.

- Что касается наших отношений с любым государством: нам адвокаты и посредники не нужны. Мы будем вести диалог напрямую. Литва, Польша и Украина очень многое в последнее время сделали для того, чтобы у нас наступил период потепления отношений с Европейским союзом, и мы за это им благодарны. Мы готовы принять любую помощь в интересах наших народов и наших соседей, но адвокаты и посредники не нужны там, где мы можем справиться сами.

Журналистов интересовал также и традиционный вопрос о состоянии прав человека и демократии в нашей стране. И затрагивалась ли эта тема во время визита в Вильнюс?

- Мы говорили о правах человека в Литве, в Европейском союзе, в России, во всем мире и в Беларуси. Главные права человека: право на жизнь, на работу, на достойную заработную плату, спокойствие семьи, доступ к средствам массовой информации. Я всегда спрашиваю у европейцев: скажите, в какой области у нас есть проблемы? Оказывается, не все в Европе так хорошо, как по некоторым направлениям в Беларуси.

Подробности рабочего визита Александра Лукашенко смотрите в программе «Неделя», в воскресение.