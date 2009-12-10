А.Лукашенко находится в Москве

Председатель Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 10 декабря примет участие в заседании ВГС, которое состоится в Москве.В повестке дня такие актуальные вопросы союзного строительства, как основные итоги торгово-экономического сотрудничества за 9 месяцев текущего года, ход выполнения правительствами обеих стран мероприятий Плана совместных действий по минимизации последствий финансово-экономического кризиса, вопросы расширения сотрудничества в сфере энергетики, развитие двусторонних отношений в военной и военно-технической областях, утверждение бюджета Союзного государства на 2010 год и Программы согласованных действий в области внешней политики на 2010-2011 годы, совместная работа по обеспечению равных прав граждан Беларуси и России и ход реализации Концепции социального развития Союзного государства до 2010 года, организационные вопросы мероприятий, посвященных 65-й годовщине Великой Победы, культурно-гуманитарное сотрудничество.



Запланирована также встреча президентов Беларуси и России в формате один на один, передает корреспондент БЕЛТА.

