А.Лукашенко: Надо научиться отличать обычные ошибки и действия, связанные с риском, от преступления

На неделе в Гродно Президент обратился и к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси. Главу государства ознакомили с делом руководителя местного, успешно работающего предприятия. Семь лет назад он продал инвестору пустующее помещение. А теперь вот обнаружилось, что цена была заниженной.

На директора одели наручники, посадили в камеру, но скоро отпустили. Между тем предприятие приносило и приносит хорошие деньги в казну. Непонятно насколько сильно виноват директор, а деловая репутация – уже основательно подмочена. Понимая, что руководителю – всегда непросто Президент назвал такое ведение следствия недопустимым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Меня интересует, зачем в канун Дня победы одели руководителю наручники и повезли в следственный изолятор. Зачем? Он что хотел сбежать? Нет таких материалов. Тогда зачем вы его арестовывали? Возбудили уголовное дело? Ведите его, ведите следствие, он же никуда не бежит. Да и достаточно методов, для того, чтобы это проконтролировать: взять подписку о невыезде и т.д. Но самое смешное – сегодня задержали, завтра выпустили. Это что? Это кому сигнал? Это демонстрация чего? Зачем было задерживать человека, чтобы сутки подержать и выпустить, чтобы он в камере чуть с ума не сошел? Я представляю, что такое руководителя запереть на сутки, притом без перспективы, что будет завтра. Он сидит и думает: за что? Лучшее предприятие создал в стране… Мужики, надо научиться отличать обычные ошибки и действия, связанные с риском в нынешней ситуации, от преступления. Не научитесь, я говорю это нашим правоохранительным органам, работать не будете. Можете на меня обижаться, но я в своей стране этого терпеть не намерен. Нам не надо государства, где каждый руководитель должен дрожать. Мы не должны действовать в угоду каким-то людям, которые любят потирать руки, мол, посадили нашего директора. Только когда предприятие рухнет, они поймут, что зря посадили. В этой части мною будут приняты определенные решения. Я подумаю, что надо сделать в этой ситуации.