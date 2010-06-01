А.Лукашенко: Мы всегда выступали за интеграцию, даже когда о ней боялись говорить

Президент Беларуси считает возможным договориться с Россией и Казахстаном по чувствительным вопросам в рамках Таможенного союза. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым.

Глава нашего государства подчеркнул, что мы стремимся к таким отношениям, которые были бы основаны на равноправии и уважении. До анонсированного ранее запуска полноформатного Таможенного союза остался ровно месяц, однако до сих пор у сторон есть разногласия. В частности, Беларусь настаивает на отмене всех барьеров внутри таможенной тройки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Спасибо, что приехали. Я, честно говоря, не обнаружил «красную нить» во всех отношениях, с точки зрения формирования Таможенного союза. Это и хорошо, может быть, так как есть кое-какие проблемы, и мы не скрываем, что мы хотели бы с вами сегодня обсудить эти проблемы. Кому как не вам рассказать о том, что происходит и какие есть проблемы, которые сегодня надо решать. Хочу подчеркнуть, это не дежурные слова на публике. Беларусь всегда была сторонником интеграционных процессов. Это наш имидж – самая интернациональная страна на постсоветском пространстве, и мы всегда выступали за интеграцию, даже когда о ней боялись говорить.

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства России:

– Мои инструкции такие: найти возможные развязки, чтобы мы могли двигаться дальше по пути интеграции. Мы исходим из того, что интеграция в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства выгодна всем трем государствам. Таможенный союз в составе России, Казахстана и Беларуси представляет очень интересное образование.