А.Лукашенко: Мы не собираемся против кого-то дружить

Белорусский лидер призвал не искать подтекста во встрече двух президентов. Еще в Киеве во время инаугурации Януковича они договорились провести «ревизию» двусторонних отношений. За это время эксперты двух стран проработали взаимные вопросы, которые предстоит решить в интересах государств.

Александр Лукашенко:

Я очень внимательно слежу за тем, что происходит вокруг белорусско-украинских отношений. И не могу публично не отреагировать на то, что творится вокруг. Кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, что выскажу совместную позицию: мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь не собирается заниматься геостратегическими проблемами. Это не в наших интересах и не в интересах Украины тоже, я думаю. У нас аналогичные проблемы — что у нас, что у вас. Нам нужно выстроить свои экономики так, чтобы люди жили достойно, чтобы мы не отличались от прочих европейских государств.

Виктор Янукович, в свою очередь, предложил коллеге сообща решать чернобыльскую проблему. Он заявил о недостаточном финансировании строительства саркофага на АЭС. Ведь это угроза, и не только для Украины и Беларуси, но и для всей Европы. Украинский президент считает, что толчком для углубления взаимной торговли должно стать межрегиональное сотрудничество. И предложил провести следующую встречу вблизи совместной границы. Виктор Янукович уверен, что Беларусь в недалеком будущем может стать полноправным членом Совета Европы.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Украина в 2011 году будет председательствовать в Совете Европы. У нас откроются новые возможности. Мы являемся европейскими странами, и открытие европейских рынков в наших интересах, это очень нужно нашим экономикам в процессе сближения с европейскими структурами

Последние годы торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Украины развивалось устойчиво и динамично: с 2003 года объемы взаимной торговли возросли в несколько раз. Однако, коррективы внес мировой финансовый кризис. В нынешнем году страны намерены вернуться к прежнему пятимиллиардному взаимному обороту.