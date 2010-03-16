А.Лукашенко: Мы готовы все, что имеем, положить в общую чашу Венесуэлы и Беларуси

Александр Лукашенко провел переговоры с Уго Чавесом. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что нынешний визит имеет особый характер. По словам Президента Беларуси, наша страна в Венесуэле заработала главное — доверие народа.

Александр Лукашенко:

Мы в Венесуэле заработали главное — доверие вашего народа. Мы готовы всё, что имеем, положить в общую чашу Венесуэлы и Беларуси. Конечно, мы будем просить вашей поддержки в это сложное для нас время. В чем сложность, я уже публично говорил. Но это не связано с деньгами, есть вещи поважнее — вещи которые венесуэльцы и лично Вы умеете ценить. Это касается нашего суверенитета и независимости - дороже ничего быть не может.

Это уже второй официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу. В декабре 2007 года Президент Беларуси в Каракасе провел переговоры с Уго Чавесом. Лидеры двух стран тогда подписали целый пакет важных документов и приняли участие в открытии совместного белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, официальный визит Александра Лукашенко в Боливарианскую Республику Венесуэла продлится несколько дней.

Между тем, стратегическое партнерство Беларуси и Венесуэлы далеко не ограничено лишь политическими и экономическими рамками. Сотрудничество стран в гуманитарной сфере уже знает конкретные примеры.

Алексей Коберник, исполнительный помощник Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Мы открыли латиноамериканский культурный центр имени С.Боливара. Там мы читаем лекции, даем уроки испанского языка бесплатно для детей и взрослых, там проходят выставки, танцы, музыка. Поэтому добро пожаловать туда.