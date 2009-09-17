А.Лукашенко: Мы гордимся нашими отношениями с такими великими странами

Об этом Президент Беларуси заявил во время встречи с министром иностранных дел Индии Соманахалли Маллаяхом Кришной.

– У Беларуси складываются очень хорошие отношения с Индией. Я часто говорю, что мы гордимся своей дружбой с такими великими государствами, как Россия, Китай и Индия, – сказал Александр ЛУКАШЕНКО. – За годы нашего сотрудничества мы достигли неплохих результатов. В ближайшее время нам надо будет предпринять ряд совместных усилий для того, что бы наше торгово-экономическое сотрудничество расширялось.

Динамика торгово-экономических отношений между странами в последние годы впечатляет. Причём экспорт наших товаров преобладает над импортом. Калийные удобрения, металл, продукты химической промышленности, интегральные схемы, электрооборудование, тракторы, дорожная техника. И в нынешнем году темпы товарооборота не снижаются. Достигнут высокий уровень развития связей в научно-технической сфере. Это одно из перспективных направлений.

– Мы ждём активизации индийских инвесторов на белорусском направлении. И хотели бы попробовать осуществить прорыв в инвестиционной сфере, в производственной области. Для того, чтобы потом подтянуть и другие сферы. Я хотел, чтобы во время своего визита Вы обсудили направления нашего сотрудничества с нашими министрами, – сказал Президент Беларуси.

Наполнение переговоров конкретными договорённостями состоялось сегодня же в белорусском МИДе. Индия откроет цифровой учебный центр в нашем парке высоких технологий, поставит оборудование для модернизации Гродненской ТЭЦ-2, открыв при этом кредитную линию. Наряду с экономикой обсуждались и вопросы большой политики.

– Мы обсудили основные международные вопросы, которые интересны Беларуси и Индии. И обсудили весь спектр двухсторонних отношений, – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ.

О том, что позиции стран совпадают практически по всем международным вопросам, говорилось и на встрече Президента Беларуси с руководителем внешнеполитического ведомства Индии. Страны являются заметными членами Движения неприсоединения. И они могли бы сыграть гораздо большую роль в активизации сотрудничества в рамках этой организации, подчеркнул Александр Лукашенко.

– Товарооборот в 500 миллионов долларов – задача, которую мы ставили для достижения в 2010 году. С увеличением контактов между людьми, с работой торговых представительств и торговых палат в двух странах, с появлением новых возможностей для инвестирования, как в Беларуси, так и в Индии, мы её достигнем, – отметил министр иностранных дел Республики Индия Соманахалли Маллаях Кришна.

Беларусь и Индия в очередной раз подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве и его активизации. Договорная база для этого есть. Она работает и приносит результаты.