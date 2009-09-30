А.Лукашенко: Мы будем надежными партнерами всех международных организаций, которые делают доброе дело

Президент Беларуси подтвердил приверженность нашей страны принятым обязательствам по укреплению общеевропейской безопасности.

Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций - участников Международной пограничной конференции. Как отметил глава государства, стало традицией проведение спецопераций и мероприятий с коллегами из России, Украины, Литвы и Латвии. Только в текущем году было выявлено четыре канала незаконной миграции. Также белорусский лидер отметил важность совместных усилий государств в борьбе с современными вызовами.

- В одиночку с этими процессами не могут справиться даже крупные государства. Поэтому очень важно, что фактически удалось создать единое пространство для сотрудничества в пограничной сфере, - подчеркнул Александр Лукашенко.

- Мы будем надежными партнерами всех международных организаций, которые делают доброе дело. Мы сделаем все, чтобы внести достойный вклад в сотрудничество с нашими коллегами-пограничниками, чтобы достойно выглядеть в борьбе с криминалом на границе. Мы будем принимать активное участие в этих мероприятиях, и вы убедитесь в том, что Беларусь – это хороший партнер по всем направлениям, - заявил Президент.