А.Лукашенко: Мы более интенсивно начинаем сотрудничество с армией Китая

Президент страны встретился с начальником Главного управления вооружения и военной техники Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

- Мы прошли довольно длинный путь в развитии наших отношений. Эта встреча очень важна тем, что в настоящее время мы более интенсивно начинаем сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая, с руководством армии, - сказал А.Лукашенко.



По его мнению, Китаю могут быть интересны белорусские перспективные разработки по многим направлениям.

- Но Беларуси нужна поддержка и опора, чтобы продвинуть и развить эти направления в военно-технической сфере. Мы очень рассчитываем на поддержку КНР, - подчеркнул глава государства.



Президент предложил обсудить на встрече основные направления белорусско-китайского военно-технического сотрудничества, даже те вопросы, которые трудно решаются.



В свою очередь Чан Ваньцюань поблагодарил Президента Беларуси за возможность встретиться и передал ему «теплый привет от председателя КНР Ху Цзиньтао».