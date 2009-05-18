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А.Лукашенко: Мы более интенсивно начинаем сотрудничество с армией Китая

18 мая 2009 17:08
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Президент страны встретился с начальником Главного управления вооружения и военной техники Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Чан Ваньцюанем. 

- Мы прошли довольно длинный путь в развитии наших отношений. Эта встреча очень важна тем, что в настоящее время мы более интенсивно начинаем сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая, с руководством армии, - сказал А.Лукашенко.

По его мнению, Китаю могут быть интересны белорусские перспективные разработки по многим направлениям.

-  Но Беларуси нужна поддержка и опора, чтобы продвинуть и развить эти направления в военно-технической сфере. Мы очень рассчитываем на поддержку КНР, - подчеркнул глава государства.

Президент предложил обсудить на встрече основные направления белорусско-китайского военно-технического сотрудничества, даже те вопросы, которые трудно решаются.

В свою очередь Чан Ваньцюань поблагодарил Президента Беларуси за возможность встретиться и передал ему «теплый привет от председателя КНР Ху Цзиньтао».  

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