А.Лукашенко: люди должны чувствовать, что мы помним о том, что сделали предшествующие поколения

Президент Беларуси поделился своими впечатлениями с журналистами.

Он отметил, что встречает этот праздник с хорошим настроением. – Мы вместе с теми, кто победил, их осталось немного, все меньше и меньше с каждым годом, но, отдавая дань уважения тем, кто пал, кто ушел от нас, тем, кто сегодня жив, мы вместе с ними хорошей доброй традицией шествуем по главному проспекту – Независимости, – сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо также широко и тепло отметить День Независимости Беларуси. – Люди должны чувствовать, что мы помним о том, что сделали предшествующие поколения, – добавил Президент.

Накануне праздника Беларусь получила право провести чемпионат мира по хоккею в 2014 году. – Мы к этой победе шли не один год. И в общую копилку той великой Победы, которую мы сегодня празднуем, очень органично вписывается и эта победа, – отметил Президент. – Это не маленькая победа, она – знак благодарности белорусам за то, что они делают в целом в спорте, а не только в хоккее.

Александр Лукашенко с большим воодушевлением воспринял известие о победе Беларуси в борьбе за право проведения ЧМ-2014 и как спортсмен, и как любитель спорта. – За эти пять лет, что остались до чемпионата, мы должны еще мощнее развить спортивную инфраструктуру, удвоив ее в нашей стране. Это, как вы понимаете, останется в наследство от нас нашим детям, – сказал он.

Глава государства считает это также большой экономической победой. – К нам приедут десятки тысяч туристов со всех стран мира. Это небедные люди, с достатком, и нам надо серьезно подготовиться к тому, чтобы предложить этим людям за их деньги самые разные услуги, – считает Александр Лукашенко. По его мнению, прием такого крупного международного соревнования даст хороший экономический толчок для развития не только Минска, но и всей страны, передает корреспондент БЕЛТА.