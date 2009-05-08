А.Лукашенко: либерализация торговли привлекает нас в Восточном партнерстве больше всего (ФОТО)

Президент Беларуси потребовал не снижать инвестиционную активность в стране.

Об этом он заявил на торжественном митинге по случаю ввода в эксплуатацию Краснослободского рудника ПО «Беларуськалий».

Надо готовиться к рывку



– Сегодня мы вынуждены работать в сложных условиях, но в это непростое время нельзя снижать инвестиционную активность. Необходимо действовать решительно. Кризисы приходят и уходят. Нам надо готовиться к рывку, – подчеркнул Президент.



– Вам предстоит не только реализовать задачу по выводу на проектную мощность открываемого сегодня Краснослободского рудника, но и завершить строительство Березовского рудника, которое оценивается в 850 миллиардов белорусских рублей, – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к солигорским шахтерам. Планируется, что общая производительность этих двух рудников составит 12 миллионов тонн руды в год.

–Деньги надо не проедать, а тратить на ввод новых мощностей, создание новых предприятий, – добавил глава государства.



Говоря о строительстве Краснослободского рудника, Президент отметил, что оно было завершено в уникально короткий срок – за 6 лет. На территории бывшего Советского Союза такой масштабный проект реализован впервые. В оптимальные сроки и качественно возведены и сданы в эксплуатацию сложнейшие подземные и наземные объекты (шахтные стволы, конвейерная галерея для доставки руды, надшахтные здания стволов, склад руды).



При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что рудник строился только белорусскими специалистами и только за счет собственных средств ПО «Беларуськалий». Уже освоено около Br600 млрд. Для выхода рудника на проектную мощность будет освоено еще Br200 млрд.



Ввод в строй пятого по счету рудника позволит на длительную перспективу (примерно на 50 лет) обеспечить сырьем второе рудоуправление ПО «Беларуськалий».



– C полным правом можно сказать, что в нынешних непростых условиях мы не просто думаем о будущем страны, но и создаем основу этого будущего, – заключил Президент.



Никто калийные удобрения бесплатно отдавать не будет



Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Белорусской калийной компании продавать калийные удобрения, не снижая цены. Об этом он заявил, посещая ПО «Беларуськалий».



– Надо сказать нашим потребителям в Индии, Китае и других странах, что мы не можем цены ниже опускать, – сказал глава государства, пояснив, что в модернизацию белорусских калийных комбинатов вложены немалые деньги. Также выросли цены на энергоносители.



– Цена на калийные удобрения должна быть достойной, чтобы мы рентабельно могли работать. Ни на какие уступки не надо идти, – отметил Александр Лукашенко, обращаясь к генеральному директору БКК Владимиру Николаенко.

– Никто калийные удобрения бесплатно отдавать не будет. За рубежом заняли выжидательную позицию, думают, повезем удобрения в убыток. Не повезем, – подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко добавил:

– Лучше не производить бесплатные удобрения, чем по дешевке их продавать. Надо торговать калийными удобрениями по хорошей цене.



По его словам, в этом вопросе сегодня остается достаточно много сложностей, в том числе вызванных мировым финансовым кризисом.

–Вы, шахтеры, должны бороться за свои права, но бороться достойно, – сказал глава государства.



Сегодня главное – сохранить производство



– Я знаю, что у многих иногда возникает потребительское отношение. Люди забывают, что вокруг нас кризис. Каковы причины этого явления и кто его спровоцировал – это отдельный вопрос, – отметил глава государства. – Так или иначе, он порой болезненно затрагивает и нас.

Александр Лукашенко подчеркнул:

– Сегодня главное – сохранить производство. Если мы сохраним его, то обеспечим достойное будущее себе, своим детям и внукам.



– Спрос на калийные удобрения в мире будет всегда, это надо отчетливо понимать, – добавил Президент. Обращаясь к шахтерам, он отметил, что «не нужно поддаваться провокационным настроениям, как было в 90-х годах».



Сегодня Президент Беларуси нажал кнопку на центральном пульте управления, запустив подъемную машину, которая выдаст скип с рудой. Таким образом, пятый рудник «Беларуськалия» – Краснослободской – введен в эксплуатацию.





Либерализация торговли привлекает нас в Восточном партнерстве больше всего



Саммит «Восточного партнерства» оправдал ожидания Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам в Солигорске Президент Беларуси Александр Лукашенко.



– У меня еще нет окончательного доклада от руководителя делегации, однако по той информации, которую я слышал от Мартынова, Семашко и Ющенко, получилось то, на что мы и рассчитывали, – сказал Президент. При этом он подчеркнул, что главная задача участия Беларуси в «Восточном партнерстве» – это устранение торговых барьеров между нашей страной и Западом.



– Разве нет смысла бороться за зону свободной торговли, включающей нас и Евросоюз? Ведь сегодня мы половину продукции продаем в ЕС, а по отдельным видам товаров из-за пошлин цена на них взвинчивается чуть ли не в два раза, – заметил Президент. – Поэтому либерализация торговли привлекает нас в Восточном партнерстве больше всего, – добавил он.



Кроме того, инициатива предлагает развитие очень перспективных совместных проектов. – К примеру, так называемый коридор №9 «из варяг в греки». Он предполагает 1 млрд. евро инвестиций. Этот проект обязательно будет реализован – к этому готовы и мы, и Украина, и страны Балтии, – сказал глава государства. – Виктор Ющенко у меня с опасением спрашивал: а ты не откажешься от этих проектов? А почему я должен от них отказываться, если они экономически выгодны для нашего народа? – отметил Александр Лукашенко.



Нет никакого дрейфа в сторону Запада



– Нет здесь никакой политики, и нет никакого дрейфа в сторону Запада, – сказал глава государства, опровергая инсинуации в некоторых СМИ.



– Слепой тот, кто не видит реалий. А реалии таковы: Беларусь по численности католиков занимает второе место после Литвы на постсоветском пространстве, – отметил Президент. – Это сотни тысяч верующих, граждане, которые меня поддерживают, считают своим Президентом. Неужели я не должен выражать и защищать их интересы?



Касательно православия глава государства подчеркнул, что эта конфессия всегда сохраняла, и будет сохранять свою значимость в жизни белорусского государства.

– Вы все знаете, что я систематически встречаюсь с Синодом БПЦ, посещаю церковь, общаюсь с высшими православными иерархами, – напомнил он.



Разговоры о невозможности встречи Папы Римского и Патриарха Московского – полная глупость



Александр Лукашенко подчеркнул, что разговоры о невозможности встречи Папы Римского и Патриарха Московского – полная глупость. – Придет время, и они обязательно встретятся, – убежден он. – Просто сегодня есть некоторые проблемы, но они со временем будут урегулированы. Как сказал Папа Римский, если Господь откроет эту дверь, то встреча произойдет. И в этом случае Беларусь предлагает себя местом этой встречи, – сказал белорусский лидер.



Касательно разговоров о том, что Ватикан помогает Беларуси налаживать отношения с Западом, Александр Лукашенко заметил: – Говоря откровенно, Папа Римский и второй человек Ватикана кардинал Бертоне делали это и до встречи со мной, и за это я им сказал огромное спасибо.



Мы никуда не уходим от России



Президент Беларуси считает недопустимым нагнетание слухов о том, что Беларусь якобы отворачивается от России. – Мы никуда не уходим от России. Мы с Россией готовы сотрудничать настолько тесно, насколько способна сама Россия, – подчеркнул он. – Кто не выполнил договор о Союзном государстве? Российская сторона, – добавил Александр Лукашенко.



– Мы просто хотим иметь хорошие, стабильные и добрые отношения с нашим западным соседом. Ведь на юге, с Украиной, у нас нет никаких проблем. На востоке, с Россией, у нас есть проблемы, но их немного. И с Западом мы обязательно нормализуем наши отношения, – заключил Президент.



– Что касается С-300 и «Искандеров», без меня эти комплексы и установки реализованы за пределы страны быть не могут. У меня нет ни одного контракта, ни одного проекта, которые бы меня попросили одобрить в плане реализации этих установок. Поэтому это полная глупость, – сказал глава государства.



Ющенко «полностью выполнил свои обещания»



– Недавно состоялся мой разговор с Виктором Андреевичем, мы обсудили, в том числе, состоявшийся саммит «Восточного партнерства», – сказал Президент. – Я его поблагодарил за то, что он делает для нас по наведению мостов между Беларусью и Западом. Он полностью выполнил свои обещания. Беларусь была очень достойно представлена на саммите, – добавил Александр Лукашенко.



Глава государства передал поздравление Президента Украины белорусскому народу с наступающим праздником – Днем Победы.



Причем тут права человека к нефти и газу?



– Кто сегодня в Беларуси против прав человека? – возмутился глава государства. – Естественно, не нужно понимать права человека как право бить витрины и устраивать беспорядки на улицах.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси достойно обеспечиваются права и свободы граждан, включая право на труд, на свободный доступ к информации и другие.



– Время болтунов от оппозиции ушло, – отметил Президент. – Сегодня Европа поняла, что без Беларуси она полноценно развиваться не сможет. Ни один организм не может жить без своего сердца.



Александр Лукашенко также подчеркнул, что «Восточное партнерство» – это очень нужный и выгодный для страны проект. Основу этой инициативы составляет прагматичное сотрудничество.

– Причем тут права человека к нефти и газу? Где США покупают нефть и газ – разве в самых «демократичных», по их мнению, государствах? – задал риторический вопрос белорусский лидер, передает корреспондент БЕЛТА.