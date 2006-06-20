А.Лукашенко: <Решение намеченных на 2006 год задач послужит фундаментом для выполнения пятилетки>

Это отметил Президент Беларуси на совещании с председателями облисполкомов и Минского горисполкома. Стратегия действий определена, и теперь необходимо четко выполнять намеченное, подчеркнул глава государства.

Для обсуждения на совещании председатели облисполкомом и Минского горисполкома представили 49 проблемных вопросов, решение которых входит в компетенцию республиканских органов государственного управления. Эти вопросы касаются бюджетного финансирования регионов, расширения полномочий местных исполнительных и распорядительных органов в части расходования бюджетных средств, совершенствования порядка строительства, развития регионов, малых и средних предприятий, оптимизации документооборота, а также налогового и таможенного законодательства.

Главный вопрос - как республиканские и местные органы власти находят общий язык, как правительство помогает решать вопросы в регионах, и как в проблематичных районах справляются сами губернаторы.

<Давайте исходить из критериев принципиальности. Не надо перебрасывать вопросы уровня губернаторов на правительство и наоборот. Ответственность за выполнение тех или иных программных задач разделена. Все знают, что делать на местах, какие задачи стоят перед губернаторами, председателями рай- и горисполкомов. Даже поверхностный анализ представленных сегодня на рассмотрение проблем показывает, что они должны были решиться без вмешательства Президента. На совещании предстоит выяснить причины этой ситуации>, - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства дал понять: правительству и руководителям регионов больше внимания необходимо уделять таким тактическим вопросам, как сельское хозяйство, развитие малых городов и создание рабочих мест.