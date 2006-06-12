А.Лукашенко: <Беларусь не должна отстать от прогресса в области связи и информационных технологий>

Продолжаются отчеты новых членов правительства перед Президентом Беларуси. 12 июня глава государства принял с докладом министра связи и информатизации Николая Пантелея. Основной вопрос, который рассматривался на встрече, - перспективы развития отрасли.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, область связи является наукоемким и весьма доходным сектором экономики. В соответствии с программой развития страны на текущую пятилетку руководство Министерства связи и информатизации должно перевести свою отрасль на инновационный путь развития. Причем эта задача стоит и в целом перед народнохозяйственным комплексом страны.

Президент поручил Николаю Пантелею обеспечить широкое внедрение систем, использующих информационные ресурсы, как на базе существующих технологий передачи информации, так и на базе новых, которые предстоит внедрить за нынешнюю пятилетку. Научный прогресс в области связи и информационных технологий во всем мире идет очень быстрыми темпами, и Беларусь не должна отстать в этой гонке, считает Александр Лукашенко. Министерство связи и информатизации должно особое внимание уделить реализации условий, необходимых для вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, подчеркнул Президент. В первую очередь речь идет о либерализации рынка услуг связи и запрете на перекрестное субсидирование различных видов услуг в этой сфере.

Главе государства доложено о планах Министерства связи и информатизации по развитию отрасли в целом. Обсуждены перспективы сотрудничества участников рынка, как государственной, так и частной форм собственности, в интересах развития каждого из них и в общих интересах сферы, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко высоко оценил работу бывшего министра связи и информатизации. По его словам, Владимир Гончаренко сделал немало для того, чтобы сохранить все лучшее, что было в отрасли, и вместе с тем создать новые направления связи в нашей стране. "Профессионализм министерства очень высок. Но на каком-то этапе надо было очень сильно "прибавить". Поэтому мы сошлись на том, чтобы эту сферу возглавил новый министр", - отметил глава государства.