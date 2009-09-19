А.Лукашенко: Кризис заставил многих думать, шевелиться

- Сегодня в каждой сфере экономики есть что-то хорошее: начали пробуждаться деревообработка, легкая промышленность, - сказал глава государства. - Даже я некоторые образцы одежды белорусских предприятий принимаю за импортные. Это говорит о том, что кризис заставил многих думать, шевелиться. В каждой сфере есть что-то хорошее, но и проблем немало. По словам Президента, в связи с уборочной кампанией немного в тень ушла проблема по разгрузке складов, однако ей по-прежнему будет уделяться должное внимание. Александр Лукашенко не стал выделять какую-либо отрасль белорусской экономики в плане успешной работы, отметив, что по итогам работы за 9 месяцев, возможно, будет более точная картина.



- Самое главное - мы можем гордиться, что у нас в стране всего хватает. Если я и могу отметить успехи в какой-либо отрасли, то это сельское хозяйство и труд крестьян, - подчеркнул Президент.



Что же касается Кобрина - столицы нынешних «Дажынак», то глава государства отметил значительное преображение этого города. «Новый Кобрин совсем не тот, что был ранее. Наверное, надо было случиться «Дажынкам», чтобы его привели в порядок», - заметил Александр Лукашенко. В то же время он с сожалением констатировал наличие у многих жителей города иждивенческих настроений. По мнению Президента, сделано главное - Кобрин обрел свое лицо, остальное же должны развивать самостоятельно местные власти, ежегодно благоустраивая районный центр. Этот факт он отметил, отвечая сегодня на вопросы журналистов в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.