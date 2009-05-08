А.Лукашенко: Калийные удобрения продавай, но никто не должен идти на низкие цены (ФОТО)

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не снижать экспортные цены на калийные удобрения.

- Не так упал спрос, как многие заняли выжидательную позицию. Никто калийные удобрения бесплатно отдавать не будет, в убыток калийные удобрения не повезем, - заявил президент, обращаясь к гендиректору ЗАО "Белорусская калийная компания" Владимиру Николаенко.- Калийные удобрения продавай, но никто не должен идти на низкие цены…Надо сказать нашим потребителям в Индии, Китае, в других странах, что цены мы не можем опускать. Должна быть достойная цена, чтобы мы могли работать рентабельно….Ни на какие уступки и давления не идите.

- К июлю месяцу складские запасы мы ликвидируем, - отметил Владимир Николаенко.