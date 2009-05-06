А.Лукашенко и В.Ющенко встретились в Гомеле (ФОТО)

Переговоры в узком составе прошли во дворце Румянцевых и Паскевичей.

Глава белорусского государства прибыл во дворец Румянцевых и Паскевичей задолго до приезда своего украинского коллеги.

Александр Лукашенко осмотрел территорию парка, оценил его состояние.

Известно, что государство вкладывает немалые средства в этот объект. И поэтому он на постоянном контроле у Президента Беларуси.

Место для встречи двух Президентов было выбрано неслучайно. Александр Лукашенко знает, что Виктор Ющенко большой поклонник старины. И в антураже дворца Румянцевых и Паскевичей, несомненно, атмосфера для проведения двухсторонних переговоров более благоприятная.

Президенты Беларуси и Украины обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте процессов европейской интеграции.

– Спасибо, что приехали на не чужую для вас белорусскую землю. Она очень похожа на Украину, эта территория Беларуси. Я думаю, вам понравится. Я не только уверен в том, что мы хорошо проведем нашу встречу с точки зрения государственных интересов, но и надеюсь, что вы получите личный интерес от пребывания в Гомеле. Еще раз хочу публично сказать: я был лично заинтересован, чтобы вы побывали здесь, в этом Дворце. Здесь есть, что посмотреть. Он связан с историей Беларуси, да и Украины, конечно, тоже. Тут до Киева разницы не будет в культурах разительной. Поэтому я хочу, чтобы вы побывали, посмотрели и мы продолжим разговор, обсудим существующие в отношениях между нашими странами вопросы, в том числе в продолжение разговора в Чернигове, – приветствовал Президента Украины Александр Лукашенко.

Президент Украины Виктор Ющенко высказал благодарность Президенту Беларуси за приглашение:

– Мне очень приятно встретиться с вами на белорусской земле, обсудить политическое, экономическое и другие направления сотрудничества. А также то, как оба наших государства переживают мировой кризис. Интересны также темы европейских процессов. Я очень благодарен за возможность обсудить вопросы двустороннего порядка и побывать тут, в этом прекрасном месте, – сказал Виктор Ющенко.

Разговор Александра Лукашенко и Виктора Ющенко длился почти четыре часа. Речь шла о том, что Беларусь и Украина должны сохранить имеющийся уровень торгово-экономического взаимодействия и продолжить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Чернигове в январе нынешнего года.

Главы государств договорились о необходимости встречи в третьей декаде мая премьер-министров Беларуси и Украины.

– Наши премьеры должны обязательно встретиться и принять решения по экономическим и гуманитарным проектам, – подчеркнул Александр Лукашенко, пояснив, что руководители правительств должны приступить к практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Накануне встречи премьеров двух стран планируется провести очередное заседание смешанной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Одной из центральных тем переговоров президентов были совместные пути преодоления последствий мирового кризиса.

– Наметившийся прогресс во взаимоотношениях Беларуси и Украины на высшем уровне в сегодняшних непростых условиях мирового кризиса положительно сказывается на экономике и жизни наших людей. Если премьер-министры реализуют намеченное, то эффективность будет еще большей, – сказал Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что политика, которую проводит официальный Киев в отношении Беларуси, – тактичная, разумная и действительно дает положительные результаты.

Глава белорусского государства напомнил о традиционно добрых соседских отношениях белорусов и украинцев.

– Вы никогда не были для нас чужими, из этого мы всегда политически исходили, выстраивая наши отношения с Украиной, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Виктор Ющенко согласился с белорусским коллегой, отметив:

– У братских народов Украины и Беларуси нет серьезных проблем во взаимоотношениях. И это исторически сложившаяся данность, которую мы должны ценить.

На встрече лидеров была всесторонне обсуждена тематика двусторонних отношений (включая политическое, экономическое и гуманитарное измерения), региональной политики, позиции по участию стран в программе ЕС «Восточное партнерство».

Александр Лукашенко поблагодарил украинского коллегу за поддержку Беларуси в «Восточном партнерстве». Он подтвердил заинтересованность белорусской стороны в реализации тех проектов этой инициативы, которые соответствуют интересам белорусов.

– Мы участвуем в европейских делах не против кого-то, а исключительно на благо наших народов и экономик наших стран, – подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Президент Украины отметил, что Минск и Киев имеют очень схожие позиции относительно планов участия в «Восточном партнерстве», стремясь использовать его потенциал для улучшения экономического и политического положения своих стран.

Особое внимание во время встречи глав государств было уделено энергетической тематике и либерализации таможенного и торгового режимов между Беларусью и Украиной.

Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь поддерживает предложения Украины по сотрудничеству в энергетической сфере.

– Виктор Андреевич сказал, что Европа интересуется позицией Беларуси по энергетическим вопросам, транзиту. Я ответил: да, это нам очень выгодно, все проекты будут нами поддерживаться и реализовываться, – сообщил белорусский Президент.

В свою очередь Виктор Ющенко считает необходимым подготовить технико-экономическое обоснование по проекту, касающемуся поставок каспийской нефти в Беларусь и на европейский рынок.

– Украина, Беларусь и наши партнеры имеют возможности для реализации совместных проектов в интересах каждой из сторон, – заявил Президент Украины.

Главы государств затронули актуальные вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, а также в жизни белорусской и украинской диаспор на территориях двух стран. В частности, президенты обсудили проекты по открытию новых кафедр белорусского и украинского языков соответственно в университетах Украины и Беларуси. Это позволит белорусскому и украинскому национальным меньшинствам сохранять свои культурные традиции. Речь шла и о возведении на территориях двух стран памятников деятелям Украины и Беларуси, а также о совместном праздновании исторических дат, важных для двух братских народов.

Оба лидера подчеркнули актуальность решений по основным фундаментальным вопросам, принятым в Чернигове.

– Правильность этих решений несомненна – они прошли проверку временем, – отметил Александр Лукашенко.

Отметим, что сегодняшняя встреча, по сути, является продолжением январских переговоров, которые были начаты в Чернигове 20 января. Тогда был подписан меморандум между правительством, Национальным банком Беларуси и Кабинетом министров, Национальным банком Украины по выработке системы мер интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В настоящее время проводится системная работа по реализации этого документа. Обеспечение национальными банками двух стран системы взаиморасчетов за поставляемую продукцию в условиях кризиса будет играть основную роль в минимизации влияния кризисных явлений. Тема урегулирования нацбанками проблемы проведения взаимных расчетов между субъектами хозяйствования и конвертации выручки от реализации продукции и оказания услуг является одним из ключевых вопросов, о поиске решения которого договорились главы двух государств на встрече в Чернигове.

При этом валютное законодательство Беларуси не содержит препятствий в проведении расчетов в национальных валютах между субъектами хозяйствования двух стран.

27 марта в Чернигове прошло очередное заседание консультативного совета национальных банков Беларуси и Украины, на котором достигнуты договоренности по совместным действиям для обеспечения беспрепятственного движения гривен между корреспондентскими счетами банков Беларуси в банках Украины. Украинская сторона дополнительно прорабатывает вопросы о свободной конвертации гривен, имеющихся на корреспондентских счетах белорусских банков в Украине, а также возможности и условиях открытия кредитных линий между нацбанками двух государств в целях расширения возможностей использования национальных валют во взаимных расчетах белорусских и украинских предприятий.

В минувшем году товарооборот между Беларусью и Украиной составил $4,9 млрд. При этом экспорт в Украину достиг $2,8 млрд. и увеличился в 1,9 раза, импорт - $2,1 млрд. Активная динамика роста двусторонней торговли является главной чертой белорусско-украинского взаимодействия на протяжении последних 6 лет. За этот период товарооборот между странами вырос более чем в 7 раз. С октября 2008 года в Украине резко проявился мировой финансово-экономический кризис, сопровождающийся сворачиванием кредитования экономики, падением объемов производства. Как следствие, по итогам трех месяцев текущего года товарооборот Беларуси и Украины сократился на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составил $547,8 млн. Экспорт белорусской продукции снизился почти на 64% до $276,4 млн. при уменьшении объемов поставок украинской продукции на рынок Беларуси почти на 40%. В сложившихся неблагоприятных условиях изменилась структура белорусского экспорта в Украину. Из-за резкого снижения платежеспособного спроса, отсутствия кредитования лизинговых схем, обвала гривны произошло падение поставок белорусской техники, грузовых автомобилей, калийных удобрений.

Вместе с тем в условиях падения спроса на технику трактор МТЗ по-прежнему остается самым продаваемым в Украине. Удалось также нарастить объемы поставок молочной продукции, в частности, сливочного масла, которое в предыдущие годы на украинский рынок не поставлялось. Наиболее эффективной формой сотрудничества остаются совместные сборочные производства тракторов, коммунальной техники на базе автомобилей МАЗ, лифтового оборудования, сеялок.

В настоящее время продолжается работа по созданию в Украине совместных производств, реализация проектов в сфере энергетики, достигнуты определенные результаты по диверсификации белорусского экспорта, намечены шаги по активизации регионального сотрудничества.

Беларусь по-прежнему заинтересована в дальнейшем расширении совместных сборочных производств белорусской техники в Украине, укреплении взаимодействия в сфере энергетики. Беларусь рассчитывает на участие в реализации государственных программ Украины, в том числе в сфере сельскохозяйственного машиностроения. На текущем этапе обе страны должны объединить усилия в преодолении негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса. Сделать это возможно через наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, расширение совместных сборочных производств, развитие производственной научно-технической кооперации.

На переговорах в Гомеле президенты Беларуси и Украины договорились о том, чтобы объединить усилия в преодолении негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса. Сделать это возможно через наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, расширение совместных сборочных производств, развитие производственной научно-технической кооперации.

После завершения переговоров состоялся рабочий обед президентов, в ходе которого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке, передает корреспондент БЕЛТА.