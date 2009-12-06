А.Лукашенко: Эти документы потрясут Вас, Сильвио Берлускони

На этом, первом в истории белорусско-итальянских отношений столь масштабном раунде переговоров, возникла и тема неожиданная для официального мероприятий – история. Вторая мировая война.

Вечерний визит итальянского премьера в Беларусь только поначалу показался непродолжительным и каким-то стремительным. На самом деле, в этом раунде белорусско-итальянских переговоров, пускай и однодневном, было всё: и политика, и экономика, и история – наша общая: Вторая мировая война. И даже нотка неофициальности возникла, когда импозантный Сильвио Берлускони решил вот так запросто – не по-премьерски заглянуть в минские магазинчики.

Сильвио Берлускони:

- Что посоветуете отвезти домой моим детям?



Ночной Минск особенно красив. Кортеж с итальянским премьером неспеша отправился по главному проспекту белорусской столицы. Отъехали буквально несколько сот метров и нагрянули в близлежащий магазин, где правит бал наш отечественный бренд–лён.

Витрины бутиков на проспекте призывно сверкали и зазывали своими витринами и яркие итальянцы не могли пропустить магазин стекла. Оказалось, белорусского.

Импозантный, экстравагантный, яркий, непредсказуемый, самовлюбленный, эгоистичный и бог знает какой еще, Сильвио все изменил. Более того, он сделал это в возрасте, когда политикам обычно уже стоит подумывать о спокойной жизни. 2 месяца назад Берлускони исполнилось 73 года. Он в итальянскую политику не вошел, а ворвался. На фоне общей политической скучности тогдашних итальянских деятелей это было сделать не так уж и сложно. Напор и энергия Берлускони так понравились итальянцам, что они избрали его подавляющим большинством голосов, а популярность Сильвио надолго задержалась на уровне 60%.

Александр Лукашенко:

- Это очень сильный политик. Вся Европа сейчас присматривается к Беларуси, все хотели бы сотрудничать. Да, есть какие-то нюансы, но он не побоялся, взял и приехал. Я знаю реакцию других государств на это.

Экономика двухсторонних белорусско-итальянских отношений - это 1 миллиард 200 миллионов долларов. Торговля, промышленность, кредитно–инвестиционная, банковская, транспортно-логистическая – это совсем неполный перечень сфер, где белорусы и итальянцы находят общий язык.

Сильвио Берлускони:

- Ещё раз хочу подчеркнуть желание привезти в Беларусь крупную делегацию итальянских предпринимателей, с огромной миссией в вашу страну. Будут представлены, главным образом, предприниматели, объединяющие малый и средний бизнес.

Александр Лукашенко:

- Мы хотели бы, чтобы итальянский бизнес был представлен в Беларуси значительно шире. Конкретным шагом призвано стать создание в стране итальянской промышленной зоны.

Бизнес-конкретика этих переговоров: группа итальянских предпринимателей готова приехать в Беларусь, итальянский премьер об этом лично позаботится. А в Бресте организуют промышленную зону на средства инвесторов из Рима.

Александр Лукашенко:

- Это, конечно, поддержка в Европейском Союзе: опереться на Италию, на такого союзника, это большое дело. Это 6 экономика в мире, на всякий случай.

- Итальянский премьер прорвал более чем десятилетнюю дипломатическую изоляцию Беларуси, совершив визит в Минск и заявив, что народ любит Лукашенко, о чем свидетельствуют результаты выборов, - пишет итальянская газета La Stampa уже на следующий день после визита Берлускони в Минск.

- Итальянский премьер-министр стал первым западным лидером, посетившим Беларусь за последние 15 лет, - пишет Джанлука Луци в своей статье в газете La Repubblica.

На этом, первом в истории белорусско-итальянских отношений столь масштабном раунде переговоров, возникла и тема неожиданная для официального мероприятий – история. Вторая мировая война.

Александр Лукашенко:

- В результате кропотливого труда сотрудников нашего КГБ в различных архивных учреждениях Беларуси и России собраны материалы о судьбах итальянских граждан, находившихся в период Второй мировой войны в лагерях военнопленных на территории Беларуси. Я, господин Берлускони, познакомился с этими документами, и, зная Вас, думаю, что они потрясут Вас.

В сентябре 1943-го Италия выходит из войны. Итальянцы, не присягнувшие Германии, попадают в лагеря военнопленных. Многих из них расстреливают, в том числе и в концлагерях, находившихся на территории Беларуси. Однако до этой недели ныне живущие итальянцы ничего не знали о страшной судьбе своих родственников.

- В архивных документах КГБ, переданных Сильвио Берлускони белорусским президентом, содержится тайна, хранившаяся более полувека, - пишет Франческо Гриньетти в статье, напечатанной в газете La Stampa. - Если бы документы, которые Лукашенко передал Берлускони, относились к более позднему периоду, в них можно было бы отыскать еще больше интригующей информации.

- Беларусь хранит еще секреты, раскрытие которых имеет большое значение для понимания ХХ века. В этом смысле документы, переданные Александром Лукашенко Сильвио Берлускони, вне всякого сомнения, очень важный материал для нас, ученых, - говорит доцент университета Джона Кэбота Федериго Арджентьери в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Вообще, к теме второй мировой войны Сильвио Берлускони, похоже, относится с особым трепетом. Будучи в Минске, несмотря на очень плотный график, он не пропустил церемонию посещения монумента Победы. Лично возложил венок к памятнику и внимательно слушал рассказ о том, сколько белорусов погибло во вторую мировую.