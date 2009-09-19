А.Лукашенко: Белорусам бояться нечего

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на сохранение положительной динамики в экономике Беларуси в 2009 году. - Надеюсь, что к концу года у нас будет положительный рост ВВП, по крайне мере, мы сохраним уровень прежнего года, - отметил глава государства.- Конечно же, в силу того, что белорусская экономика очень открыта, она и очень уязвима. Мы много покупаем и много продаем. Если много покупаем, цены повысились - тяжело. Если много продаем, рынки сбыта сузились - тоже тяжело. Но рыночными и прочими методами мы начали осваивать новые рынки и пробиваться.



Президент привел в пример ситуацию с молоком: «Сегодня на нашу молочную продукцию, и в особенности на сухое молоко, столько заказов из России, что мы не можем удовлетворить весь спрос этого рынка». «С сахаром тоже была раньше проблема - некуда девать, а сегодня только дай. Цены растут в геометрической прогрессии», - добавил он.



- Мы потихоньку начинаем пробиваться в Евросоюз, а также на африканские, азиатские, американские рынки. Короче, все мы можем», - уверен Александр Лукашенко. «Понятно, что кризис, тяжело. Но если бы не 5-6 наших предприятий (они, конечно, мощные, валообразующие - МАЗ, МТЗ, БелАЗ), хотя и они шевелиться начинают, то мы, наверное, и кризиса бы не заметили», - считает Президент.



- Я думаю, белорусам бояться нечего, - подчеркнул Александр Лукашенко. При этом глава государства посоветовал тем людям, которые имеют небольшие участки земли, не спешить их продавать: «Не надо от этого отказываться: и душой отдохнете, и для семьи что-то соберете». При этом он заметил, что не агитирует всех граждан Беларуси заниматься землей, это относится прежде всего к сельским жителям.



- Я не думаю, что сегодня белорусам нужно чего-то опасаться. Была у нас проблема удержания курса национальной валюты. Нам удалось решить эту проблему. Более того, золотовалюные резервы у нас даже увеличиваются по методике МВФ. Тем более, мы можем перенимать, заимствовать. Сегодня у нас в ВВП небольшой удельный вес этих кредитов. Поэтому я не думаю, что у нас могут быть какие-то потрясения», - заявил Александр Лукашенко.



По поводу бюджета глава государства воздержался от того, чтобы говорить о конкретных цифрах. При этом он подчеркнул: «Тот социальный уровень расходования бюджетных средств, который у нас был в этом году - около 60%, мы обязательно сохраним для того, чтобы люди были поддержаны в сложной ситуации». Об этом он сказал сегодня журналистам в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.