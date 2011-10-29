Алмазбек Атамбаев: Возможно, кто-то попытается путч организовать, но я думаю, народ Кыргызстана уже не допустит беспорядков в стране

Сегодня в Кыргызстане так называемый день тишины. За сутки до выборов прекращена вся агитация. Кандидатам запрещено давать интервью и встречаться с избирателями. Хотелось бы отметить, что эта избирательная кампания едва ли не побила мировой рекорд по длине бюллетеня. Изначально на политический кастинг подали заявки 86 кандидатов. Однако до финиша дошли лишь 16. Претенденты на президентский пост снимали свои кандидатуры вплоть до последнего момента. Например, семеро из них решили не участвовать в гонке, когда их фамилии уже были внесены в бланки для голосования. И сотрудникам избиркома пришлось вручную, шариковыми ручками вычеркивать из каждого бюллетеня фамилии. А бланков без малого три миллиона! Кадры, всколыхнувшие всю мировую общественность, вряд ли кто-то сможет забыть. Тогда, весной 2010, отказавшись от возможности политического диалога, часть протестных сил вывела своих сторонников на улицу. Манифестации в Кыргызстане практически сразу вылились в массовые беспорядки. Штурм здания правительства. Десятки погибших, сотни раненых.

Нынешние выборы президента для Кыргызстана — шаг на пути возвращения страны в правовое поле. Если бы до финиша президентской гонки дошли все 86 кандидатов, какой длины был бы бланк для голосования, можно только предполагать. На прошлогодних парламентских выборах, в которых принимало участие 29 партий, бюллетень растянулся на 70 сантиметров.

Чтобы участвовать в борьбе за президентское кресло, претендентам необходимо было внести 100 тысяч сомов (это чуть более 2000 долларов) и сдать экзамен по кыргызскому языку и собрать не менее 30 тысяч подписей. Правда, далеко не все они оказались достоверными. Жаркын Баланова, член ЦИК Кыргызской Республики:

Зная, что в доме живут такие-то люди, подписываются за всех. Почерковеды тоже признавали, что это неправильно.

Нынешний лидер Роза Отумбаева принимать участие в этих выборах не имеет права. Она была назначена руководителем республики на переходный период. Ее полномочия истекают в декабре.

В итоге политического кастинга финалистов осталось 16 – лидеры партий, действующие политики, бизнесмены, генералы МВД, два экс-прокурора и нынешний премьер-министр Алмазбек Атамбаев. Ему социологи и пророчат президентский пост. Алмазбек Атамбаев, кандидат в президенты Кыргызской Республики:

Шансы, конечно же, неплохие.

После стартовой отмашки агитации, а она началась месяц назад, кандидаты отдали себя борьбе за голоса избирателей. На телерекламу не поскупились лишь несколько кандидатов. Адахан Мадумаров в агитационном ролике показал, как будет драться за власть. — Никому не дам растащить и разделить мой Кыргызстан! А за отставного генерала Суваналиева с экранов агитируют и пастухи, и молодежь, которая сидит почему-то на рельсах, и дворовые шахматисты. Впрочем, некоторые претенденты на рекламу поскупились, отдав предпочтения всемирной паутине. Талкун Умаралиев, соучредитель «Института новых медиа» (Кыргызстан):

Среди кандидатов именно в президенты, я могу с уверенностью сказать, у нас нет тех, которые пишут сами.

Известно, что за ходом выборов будут следить около 700 международных наблюдателей. Из них 170 —миссия ОБСЕ. В своем промежуточном отчете представители БДИПЧ уже успели раскритиковать местные законы. Жылдызбек Ибралиев, политолог (Кыргызстан):

Пытаются у нас развить западную демократию. Яркий пример, чем это кончается, «арабские весны» и Муаммар Каддафи.

Какой курс выберет страна после выборов, уже озвучен. Это курс на интеграцию. Кыргызстан станет новым участником Таможенного союза. Белорусско-кыргызское предприятие выпускает радиаторы почти для всей нашей автотехники. Директор Юрий Иванович объясняет, что со вступлением в Таможенный Союз станет гораздо проще. Юрий Васильев, генеральный директор ОСО «Автомаш-Радиатор» (Кыргызстан):

Все барьеры, которые возникают сейчас на границе, просто-напросто пройдут. И движение товаров будет намного проще и намного экономичнее.

Кыргызстану есть, что предложить на союзном рынке: хлопок, текстиль, фрукты. Товарооборот между нашими республиками уже начинает расти. Виктор Денисенко, чрезвычайный и полномочный посол Беспублики Беларусь в Кыргызской Республике:

Если взять даже за последние годы, с 2005 года, наверное, в разы увеличился взаимный товарооборот. Более, чем в 20 раз.