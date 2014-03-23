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Алексей Хлестов проголосовал на выборах 23 марта

23 марта 2014 19:49
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Новости Беларуси. Их голоса знают и любят многие. 23 марта они посетили избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее страны.

Свой выбор сделал сегодня Алексей Хлестов. Он пришел на один из избирательных участков Минска. Певец оценил культурную программу, которую приготовили для всех избирателей районные коллективы. После чего пообщался с наблюдателями и опустил бюллетень в урну.

Алексей Хлестов, певец:
Это гражданский долг каждого человека, которому подошло время голосовать. Мы голосуем по какой причине? Потому что мы доверяем этим людям свои вопросы и проблемы. Соответственно, они будут ответственны за нас, а мы имеем право с ним спросить. 

# Выборы в Беларуси

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