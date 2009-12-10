Александра Лукашенко в аэропорту Москвы встретил Павел Бородин

Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в заседании ВГС. Оно пройдет сегодня в Москве.

Стороны обсудят актуальные вопросы союзного строительства и подпишут ряд документов.

В столицу России глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом накануне вечером. Борт номер один приземлился в аэропорту "Внуково-3". Александра Лукашенко встречали первый заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев и другие официальные лица.

Планируется, что до начала заседания высшего Госсовета состоится встреча Президентов Беларуси и России в формате «один на один», на которой лидеры обсудят экономические аспекты российско-белорусского сотрудничества.