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Александра Лукашенко в аэропорту Москвы встретил Павел Бородин

10 декабря 2009 09:34
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Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в заседании ВГС. Оно пройдет сегодня в Москве.

Стороны обсудят актуальные вопросы союзного строительства и подпишут ряд документов.

В столицу России глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом накануне вечером. Борт номер один приземлился в аэропорту "Внуково-3".  Александра Лукашенко встречали первый заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, госсекретарь Союзного государства Павел Бородин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Василий Долголев и другие официальные лица.

Планируется, что до начала заседания высшего Госсовета  состоится встреча Президентов Беларуси и России в формате «один на один», на которой лидеры обсудят экономические аспекты российско-белорусского сотрудничества.

# Лукашенко

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