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Александра Лукашенко с переизбранием поздравили руководство ОАЭ, Генсек ОДКБ, глава Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси

29 декабря 2010 10:51
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В адрес Президента Беларуси продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах.

Александра Лукашенко поздравил Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян. Он пожелал главе государства успехов, а дружественному народу Беларуси – постоянного прогресса.

Поздравление в адрес Александра Лукашенко также направил вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов.

Александра Лукашенко с избранием на пост Президента Беларуси поздравил  генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поздравление пришло от главы Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси. Михаил Альшанский пожелал Александру Лукашенко  дальнейших успехов на посту Президента. «Мы, ваши соотечественники, внимательно следим за происходящими в Беларуси событиями, с радостью отмечаем расцвет страны, многочисленные успехи и достижения во всех областях и сферах», – говорится в поздравлении.

# Лукашенко

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