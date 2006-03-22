Александра Лукашенко пригласили на саммит в Гавану

Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Гавану для участия в саммите Движения неприсоединения, который запланирован на сентябрь.Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов по итогам переговоров со специальным посланником правительства Республики Куба, заместителем министра иностранных дел этой страны Эумелио Кабальеро Родригес. Сергей Мартынов в частности отметил, что Беларусь придает большое значение своему участию в Движении неприсоединения. <Мы очень тесно взаимодействуем со всеми членами этого движения, и в том числе с Кубой", - сказал он. В ходе встречи обсуждались также вопросы двусторонних отношений Беларуси и Кубы, которые, как подчеркнул Сергей Мартынов, очень тесные и в политическом, и в экономическом смыслах. Он сообщил, что в этом году белорусская сторона рассчитывает подготовить и провести визит премьер-министра Беларуси на Кубу. Кубинская сторона также передала поздравления от лидера страны Фиделя Кастро Президенту Беларуси в связи с убедительной победой на выборах.