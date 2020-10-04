Александр Шпаковский: «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список»

Новости Беларуси. В последние дни все чаще в Telegram-канале МВД появляется видео с задержанными на акциях мужчин со, скажем так, пестрыми страницами биографии. Оказывается, что далеко не все так безобидно и мирно, как пытаются преподнести отдельные СМИ, а ситуацией в стране совсем не прочь воспользоваться криминалитет. Решая свои интересы, естественно. Евгений Поболовец, СТВ:

Тема, о которой мало говорят. Но некоторые новости на этой неделе заставляют нас смотреть на якобы мирные акции протестов несколько под другим углом. Для начала несколько фактов. 9 июля. В Лиде разгоняют сходку уголовных авторитетов. Задержано 32 человека. Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах. Были люди из Минска, Бобруйска, Орши, Гродно, Вороново, Солигорска и других городов. Большинство ранее судимы, возраст – от 22 до 60 лет. При себе у многих были топоры и ножи.

14 июля. «Прогон», то есть обращение к заключенным вора в законе из Минска по прозвищу Паштет. Призыв максимально прост: настало время навести в этой стране порядок. А потом случились события 9-12 августа. С момента «прогона» пройдет меньше месяца. Мнение белорусского политолога Александра Шпаковского в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец:

Насколько я понимаю, последняя по счету серьезная попытка взять власть в свои руки криминал принимал в 2011-м, аккурат в разгар экономического кризиса. Сейчас, судя по всему, мы наблюдаем элементы новой попытки прийти к власти. Вы еще в июле обращали внимание на новости из мира криминала и говорили о серьезности их намерений. Все-таки, что происходит сейчас?

Александр Шпаковский, политолог:

У меня ведь не предположительная информация, она основана на анализе определенных данных, которые есть, в том числе и в открытом доступе. Неоднократно выкладывалась информация о лицах, которые задерживаются за совершение насильственных преступлений, за совершение административных правонарушений, связанных с клеветой, оскорблениями. И очень часто оказывается, что это ранее судимые лица. «Когда анализируешь видео, которые выкладывает МВД, выясняется, что ранее судимых лиц довольно много» Еще в июле произошли первые стычки с сотрудниками правоохранительных органов в Минске, в Молодечно. Позже выяснилось, что из общего количества задержанных до 30 % имеют уголовные судимости по тем или иным статьям. Это, на самом деле, очень много. Недавние вопиющие случаи. В парке мужчина избил старика, пожилого человека 72-летнего за политические взгляды. То есть начал к нему в пьяном виде приставать, спросил: «За кого ты голосовал?» Выяснилось, что за Президента – избил его. Ранее судим.

Второй момент. Житель Мостов, который приехал в Гродно на митинг, атаковал сотрудницу ОМОНа, ударил ее кулаком в лицо. Выясняется – судим неоднократно: убийство, фальшивомонетчик, кражи и так далее. То есть рэкет.

Когда анализируешь эти видео, которые выкладывает МВД, выясняется, что ранее судимых лиц довольно много. Я начал задумываться, почему, что повлекло именно эту категорию граждан к участию в политических акциях? Хотя в целом мы знаем, что криминальная среда, в общем, аполитична. И для себя сделал вывод: у нас в Беларуси не так много экстремистских каких-то организаций, формирований, молодежи, которую можно вовлечь именно в акции противодействия с милицией. Понятно, что есть футбольные хулиганы, анархистские группировки. Но это не такая большая масса, которая может создать действительно проблему. И вот была вычленена целевая аудитория людей, которые считают себя обиженными, людей, которые в Беларуси находятся в силу того, что желают вести образ жизни, несовместимый с тем образом жизни, который ведет большинство общества. Они находятся в несколько ущемленном положении, постоянно на себе чувствуют репрессивное воздействие милиции. Это ранее судимые. Далеко не все из них социализируются и вписываются впоследствии в нормальную жизнь. Частью этих людей была создана ложная иллюзия возможности криминального реванша и возврата в 90-е годы. Именно на это, на мой взгляд, во многом был направлен и проект блогера Тихановского «Страна для жизни». С точки зрения политических технологий именно так он себя и вел, как будто дворовой гопник. Сейчас, когда мы узнаем некоторые детали его биографии, мы понимаем, что все там далеко уж не так просто. Человек был неплохим, средней руки коммерсантом, у него и образование есть определенное, и говорят, что в кругу своих знакомых он ведет себя иначе. То есть это была наработанная, сознательная игра на публику и соответствующая хамоватая, дворовая, приблатненная риторика. Даже обозначения сотрудников милиции или чиновников были из этого жаргона. Любой желающий может посмотреть видео Тихановского и убедиться в моей правоте. То есть пытались возбудить эту публику, я имею в виду лиц, ранее судимых, чтобы вывести впоследствии на улицы и столкнуть с сотрудниками правоохранительных органов, создать у них иллюзию возможности криминального реванша. Вот, что и произошло. И очень много фактов, подтверждающих правоту выдвинутой мной теории. «Избирательная кампания совпала с так называемой криминальной войной, которая происходит в уголовном мире» Кроме того, я бы еще обратил внимание на один момент: активизация протестного движения в Беларуси в июле-августе 2020 года. Избирательная кампания совпала с так называемой криминальной войной, которая происходит в уголовном мире между двумя ворами законе. У нас практически не было такого явления в нашей стране, но в последние годы появилось. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы и выпустил обращение к своим соратникам о том, что пора навести порядок в этой стране. В городе Лида, кстати, произошла достаточно крупная стычка криминальных авторитетов. Несколько десятков человек устроили драку прямо на улице. Мы видим, что этот мир, это подполье, так сказать, забурлило. Вероятно, что это связано в том числе с теми политическими процессами, попыткой политической дестабилизации, которую мы наблюдаем в последние два месяца.

Евгений Поболовец:

Не раз слышал мнение, что ради победы нужно объединяться хоть с чертом, хоть с дьяволом. Главное – добиться своей цели, а там потом разберемся. Для победы на войне все средства хороши, а цель оправдывает средства. Но так ли все безобидно, как кажется?

«Многие разобрались, как мы жили до 9 августа и как мы начали жить после 9 августа» Александр Шпаковский:

Я сказал бы так, я бы не называл, конечно, всех сторонников вот этого движения, не ассоциировал бы с криминальным элементом, там есть разные люди. Более того, я снимал людей достаточно, на мой взгляд, социально благоустроенных и приличных. Они имеют право на свое мнение, но я имею право на свое. Я скажу так, что они заблуждаются в своих действиях и в своих политических оценках, глубоко заблуждаются. И их заблуждения уже стоят немалого ущерба нашей стране и обществу, который каждый человек ощущает на себе. Я имею в виду те экономические последствия, которые вызывают эти протесты, и внешнеполитические. Я уже вижу, что общество действительно просыпается, и многие разобрались, как мы жили до 9 августа и как мы начали жить после 9 августа. Мне кажется, это тоже две большие разницы, и абсолютному большинству людей больше, наверное, нравилось жить в спокойной и мирной стране до 9 августа, чем то, что происходит после, когда одна часть общества нападает на другую, когда милиция ежедневно кого-то изобличает и ловит, они потом сидят с покаянным видом. Говорят: «Мы не знали, находились под воздействием каких-то Telegram-каналов». Когда во дворах неизвестные, не спросив мнение жильцов, разрисовывают государственное имущество, лавки установленные – в бело-красно-белый цвет. Зачем ты портишь государственное имущество, навязываешь свою точку зрения всем остальным людям?» Я скажу так: если у тебя есть такая позиция жизненная, то разрисуй свою в квартире дверь. Зачем ты портишь государственное имущество, муниципальное, навязываешь свою точку зрения всем остальным людям? И здесь еще есть вторая опасность. Я ее просто замечаю. Люди могут начать объединяться, уже это есть, и просто-напросто пытаться самоорганизовываться с тем, чтобы воздействовать на этих хулиганов и дебоширов. А это еще один шаг в пользу раскола и гражданского конфликта. Слава богу, что пока этого не происходит, милиция справляется, но я ведь читаю не только чаты сторонников протеста, но и другие чаты, и там есть уже такие мнения. И я не могу сказать, что мы можем не понять этих людей, их желание защитить себя, их желание защитить законность и привычный образ жизни тоже вполне понятно и заслуживает внимания.

Евгений Поболовец:

Несколько сменим тему, но обсудим не менее важный вопрос. На неделе ЕС принял санкции в отношении 40 белорусских чиновников. Хотелось бы услышать ваше отношение к этому решению. «Мы хотим бесконфликтных отношений с нашими европейскими соседями» Александр Шпаковский:

Санкции – это путь в никуда. В 2015 году наши отношения с Европейским союзом вернулись к норме. Где-то в России не совсем верно оценивали политику Беларуси на Западе, говорили, что Беларусь там куда-то уходит. Никуда Беларусь не собиралась уходить. Беларусь просто желала бесконфликтных отношений с нашими европейскими соседями и Украиной. Кроме того, не будем забывать, что три государства (Литва, Латвия, Польша) входят еще в военно-политический блок НАТО.

Наша концепция моста, белорусской миротворческой площадки была направлена на то, что оставаясь приоритетным союзником России, имея всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой, мы хотим бесконфликтных отношений с нашими европейскими соседями или партнерами, как их принято называть. В принципе, по большому счету нам на какой-то период времени удалось этого добиться, но мы сейчас понимаем, что пожимая нам правую руку, левая рука у наших европейских друзей (особенно у поляков) находилась за спиной и держала нож, которым они готовились нанести удар, как только предоставится такая возможность. И нанесли. Но этот удар, к счастью, для нас оказался несмертельным. Что касается санкций ЕС, многие говорят, что они являются недостаточными и это наша какая-то дипломатическая победа. Все это не так. Это, конечно, для нас плохо, но мы жили уже под санкциями и более жесткими санкциями многие годы. Жили, как видите, и построили достаточно успешное государство. Намного более успешное, чем у тех постсоветских республик, которые слепо выполняли рекомендации из Брюсселя и из Варшавы, поэтому переживем и эти санкции. Кроме того, мы видим, что опять отмечается определенного рода фарисейство. Действительно, туда не включен ряд высших чиновников, Президента они признают не де-юре, а де-факто. На самом деле это все неважно. Наша внешняя политика в этой связи не меняется, мы будем вести переговоры в той ситуации, если они захотят вести переговоры с нами. И будем отвечать на эти переговоры, но и на санкционное давление будем отвечать симметрично. «Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список» Литовский и польский послы будут вынуждены покинуть нашу страну за деструктивную деятельность, которую ведут эти дипломатические представительства, более не отвечающие интересам литовско-белорусского и польско-белорусского добрососедства, а занимающиеся здесь какой-то подрывной работой. Европейские чиновники получат в ответ белорусский санкционный список, который, кстати, что еще более важно и интересно, автоматически вступит в действие и на территории России. Российское Министерство иностранных дел в соответствии с обязательствами Союзного государства это подтвердило. «Беларусь никогда не вмешивалась ни в какие дела Европейского союза, хотя могла бы» Поэтому пока в такой фазе мы находимся с Европейским союзом. То есть от нормы, от момента, с которого мы могли начать нормальный старт и сближаться до какой-то отметки, мы снова откатились в минус и сейчас находимся там. Но повторюсь, для нашей страны это уже привычно. Ничего такого сверхчрезвычайного не произошло. Просто-напросто, к сожалению, дипломатам вновь предстоит выполнить тяжелую работу, которую не смогли выполнить политики и в первую очередь европейские. Беларусь никогда не вмешивалась ни в какие дела Европейского союза, хотя могла бы.