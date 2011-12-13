Александр Радьков встретился с коллективом Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье» и студентами Полесского государственного университета

Новости Беларуси. Сегодня в ходе рабочей поездки в Брестскую область первый заместитель главы Администрации Президента внимательно выслушал людей и ответил на насущные вопросы рабочих и студентов.

Во времена Советского союза швейная фабрика «Полесье» была одним из флагманов в своей отрасли. Ее доля в городском бюджете составляла не меньше 20%. Сегодня пинские швейники снова начинают набирать обороты.

Умелый маркетинг, новое оборудование и ставка на качество — стали рецептом оздоровления предприятия. К слову, не последнюю роль сыграли модельеры. Полесские мастерицы настолько впечатлили известного французского кутюрье Клода Бонуччи, что он пригласил белорусок на стажировку в свой Дом моды.

Теперь интерес к продукции растет в геометрической прогрессии. Полесские свитера, джемперы, кофты можно встретить в гипермаркетах не только России, но и Казахстана, Украины, стран Евросоюза.

После посещения трикотажной фабрики Александр Радьков отправился в Полесский госуниверситет — кузницу кадров, как для Пинска, так и для всей нашей страны. Конечно, студенты первым делом спешили рассказать о своих разработках.

Самый молодой ВУЗ страны и ставку делает на молодежь. Редакция студенческой газеты к идее перевода бумажного издания в цифровой, предложенной Александром Радьковым, отнеслась с большим интересом.

Именно такие встречи помогают увидеть перспективу для развития страны в целом. Ведь они дают возможность не только узнать, чем живут люди, но и позволяют выслушать их предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.