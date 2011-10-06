Александр Радьков: Надо общаться с людьми

Первый заместитель главы администрации президента Александр Радьков провёл сегодня в Кобрине профсеминар. На встречу пришли около 700 работников идеологических отделов как госучреждений, так и предприятий.

На повестке дня главные вопросы сферы: применение современных технологий в работе СМИ с гражданами и грамотный подход к использованию, в частности, интернета.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Надо общаться с людьми. Есть Интернет, телевидение, но все равно нужно видеть глаза, реакцию, чувствовать искренность.



Алексей Кривоносов, главный специалист отдела идеологической работы Брестского горисполкома:

Общение с людьми – всегда ответственность. Ты являешься носителем взглядов, позиций и должен передать их правильно, не исказить. Чтобы понял тебя и студент, и строитель, и ученик.