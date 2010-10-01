Александр Лукашенко: Завтра мы построим трубу из Балтики

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов. Разговор зашел и о поставках природного газа и нефти. Президент в очередной раз подтвердил намерение и дальше диверсифицировать пути поставок энергоносителей.

Так, Беларусь уже ведет переговоры о строительстве терминалов по разжижению газа. Возможно, это будет Балтика или Черное море.

Александр Лукашенко:

Нас пугают: «Северный поток», «Южный поток», откажемся от транзита через Беларусь». Ну и не надо. «Закроем под Смоленском задвижку?» Закрывайте, но мы в эти трубы заведем этот разжиженный, в Балтике, $300 млн., и запустим в эти трубы. Эта труба куда идет? Она идет в Польшу, Германию, Чехию и так далее. И если здесь будет $150, а «Газпром» за $220 предлагает, — ясно, на кого будут работать эти трубы. Ну хоть бы это подумали, элементарно!

То же самое и по нефти. В этом году мы 4-5 млн. т самой качественной венесуэльской нефти получим. Это на 30-40%, как мне специалисты сказали, лучше, чем Urals, которую мы у вас покупаем. Мы ее привозим сюда. Завтра мы построим трубу из Балтики. Уже все заявили порты. Вы знаете, что мы прокачали даже через Таллин, Ригу, Вильнюс и Одессу. Мы уже попробовали реально, что это стоит. Мы сегодня ведем переговоры о строительстве, или о работе в аверсном режиме, в обратном направлении. Трубы лежат пустые. Правда, Россия там долю имеет в этих трубах. Она сейчас напрочь блокирует, чтобы мы ни в коем случае не прокачали венесуэльскую нефть по этим трубам. Вот наш союзник и наш родной брат. Нет и все, а здесь по бешеным ценам — подавитесь.