Александр Лукашенко: за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте не видит преподаватель человека – это плохо

Новости Беларуси. Задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Кроме того от этой формы проверки знаний могут отказаться при организации набора на творческие специальности. Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая на базе 61-й столичной школы Президент пообщался с представителями учащейся молодежи из всех регионов Беларуси. На встречу приглашены 300 человек. Школьники смогли задать главе государства интересующие их вопросы. Например, о лидерских качествах, о роли знаний в современном мире и шестом учебном дне. Спросили даже о мечте Александра Лукашенко.

Президент же призвал белорусскую молодежь свои планы и надежды воплощать на родине. Для этого в стране создают все условия, в том числе постоянно совершенствуется и система образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что у всех у вас вступительные экзамены в вузы, и над этим мы сегодня работаем, над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр, которого я недавно назначил, пообещал мне, что все абсолютно тесты будут ориентированы на школьные программы. Были у нас замашки, когда мы приглашали для составления тестов академиков и прочих вундеркиндов. Они действительно великие. И они под себя, как они это понимали, составляли эти тесты. И что мы получили. Мы получили, что все наши педагоги (ваши учителя), особенно лучшие, летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать. Не учиться чему-то, не логически мыслить, а зубрить, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно. Тесты мы совершенствуем. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе. Может, в какой-то степени, в большей степени мы будем отказываться от тестов, особенно там, где творческие специальности (художники, актеры, артисты, музыканты и так далее). Мы, кстати, уже сделали это еще раньше, но будем это расширять, потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте и так далее не видит преподаватель человека. Не видит. Это плохо. Надо делать так, чтобы мы кроме тестирования все-таки видели самого абитуриента.