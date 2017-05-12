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Александр Лукашенко: за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату

12 мая 2017 10:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует выполнения задач по повышению жизненного уровня населения. Это 12 мая отметил Президент, принимая решения по кадровым вопросам. Новые руководители в райисполкомах, системе органов внутренних дел. Также назначен помощник Президента – инспектор по Гомельской области, СВ.

Среди главных вопросов – цены, заработная плата, занятость. Они постоянно будут на контроле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, это вопросы социальные, которые потянут, как ни странно, за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Нам придется их создавать, потому что не будет занятости. И, соответственно, заработная плата. Если мы не решим в этом году вот эту проблему с уровнем заработной платы, нам будет невозможно работать в будущем, нас люди вообще не поймут. Поэтому чего бы нам ни стоило, уплотняйтесь, сокращаетесь, что хотите делайте, экономьте, за это вас никто не спросит, но за счет экономии, за счет производительности труда мы должны людям дать зарплату нормальную, помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле.       

Много говорили 12 мая и о ситуации на селе, особенно в Витебской области. Погода, а точнее заморозки и выпавший снег могут помешать получению хорошего урожая. Александр Лукашенко поручил усовершенствовать структуру сельхозпроизводства в северных районах нашей страны. Упор надо сделать именно на те культуры, которые наиболее рационально и эффективно производить в той или иной местности. Еще одно поручение связано с активным внедрением современных технологий хранения кормов.

# Зарплаты в Беларуси # Александр Лукашенко

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