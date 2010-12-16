Александр Лукашенко: Я стараюсь не смотреть ту грязь по телевидению, которая была вылита

Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, в ходе посещая Мирского замка. Журналисты не смогли обойти тему выборов. За последние несколько недель оппозицией было вылито столько грязи, что хватило бы на годы. Что из озвученных высказываний и обвинений больше всего задевает Президента Лукашенко?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я стараюсь не смотреть ту грязь по телевидению, которая была вылита. Но мне же еще и пишут, информируют разные источники. Приходится читать и знакомиться. Грязь – она и есть грязь.

Когда ты человека упрекаешь, ты должен думать, что есть не только я, который так или иначе выдержит. Но у меня же есть дети, мать, которые это видят. Да и люди, которые мне верят, все это видят. Для них это больно. Господь им судья.

Придет время, и мы расскажем о них очень много. На воре и шапка горит.

Им бы, этим правдорубам и баснописцам, надо было бы рассказать о себе. И как действующий Президент некоторых из них за уши из тюрьмы вытаскивал. Вот это народу было бы интересно.

А вообще, я не собираюсь оправдываться. Власть так уж устоялась в мире. Власть всегда – вороватая сфера. Что-то где-то украл кто-то. Поэтому, коль ты у власти, то и сам такой. Но когда ты человека упрекаешь, ты должен сказать конкретно, где, сколько и зачем. Врут, понимаете, в глаза врут.

Они говорят, что сократят, расформируют фонды Президента. Какие фонды у Президента? Фонд поддержки учащейся молодежи, фонд поддержки талантливой молодежи. И в бюджете – резервный фонд Президента.

Если вдруг где-то что-то случилось. Вот, например, как в России. Пол-России сгорело. Откуда деньги возьмем? Как рачительный хозяин, я всегда держал этот фонд в бюджете. Он утверждается Парламентом. Давайте расформируем эти фонды. Что получим?

Но люди не знают. Они думают, что фонды – это деньги в кармане Президента. Так все практически фонды я вам перечислил. Давайте разгоним. Не проблема. Но чем мы будем поддерживать талантливых детей? Но коль люди этого не знают, то можно эту грязь запустить. Они говорят, что если это ликвидировать, то все получать льготы.

А вообще я хочу сказать, чтобы вы не переживали. Вам за меня никогда стыдно не будет. В том числе, и в плане грязи, которая льется на Президента. К порядочному человеку грязь не пристанет. Я готов пользоваться этой поговоркой.

Осталось три дня. Вытерпим.