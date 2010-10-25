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Александр Лукашенко: Я сделаю всё, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с национальным законодательством

25 октября 2010 11:31
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На этом белорусский лидер акцентировал внимание, принимая 25 октября верительные грамоты послов 11 государств. Президент отметил, что наша республика видит большие перспективы взаимодействия в энергетике с Латвией, Эстонией и Данией.

От ближайших соседей во многом зависит стабильность и благополучие всего региона, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь готовится к важнейшему внутриполитическому событию – выборам главы государства. Как действующий Президент, хочу заверить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы они прошли в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.
Политическая и деловая жизнь страны открыта для вас. Вы всё сможете увидеть собственными глазами. Наша страна динамично развивается. Особенно актуальными сейчас стали либерализация экономики, раскрепощение творческой предпринимательской инициативы. Мы активно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата.

# Лукашенко

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