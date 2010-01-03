Александр Лукашенко: Я покажу белорусам, что такое европейская цивилизованная страна

О годе качества, об итогах прошлого года и о перспективах года наступающего Президент говорил с журналистами 30 декабря. 60 журналистов в Минске, еще почти две сотни в 5 областных студиях. С пишущей и снимающей братией Президент в таком формате общался впервые.

Александр Лукашенко:

В этом зале и в областных телерадиостудиях представители как государственной, так и негосударственной прессы. Я на этом настаивал. Чтобы не было повадно, как некоторые любят, порассуждать, что я якобы собрал того, кого надо, подготовили то, что надо - вы вправе показать свою осведомленность, продемонстрировать вместе с Президентом себя и задать те вопросы, которые волнуют не только вас, но, прежде всего, волнуют наших граждан, наше общество.

Что волнует общество, виднее изнутри. Нина Рыбик – главный редактор небольшой районной газеты. Таких в Беларуси больше сотни. Вот она во время гродненского телемоста задает вопрос о строительстве атомной станции. Ее «Островецкая правда» желает знать всю правду о главной стройке десятилетия.

Нина Рыбик, главный редактор газеты «Островецкая правда» (Гродненская область):

Приставка, что Островецкая площадка приоритетная, неопределённость вносит. А может и не у нас, а, может, ещё и не будет строиться, а может быть размечтались…

Александр Лукашенко:

Атомную станцию мы строить будем, будем строить ее в Островце, это однозначно. Это хорошая перспектива для этого региона. Откровенно говоря, я настаивал на том, чтобы там у нас появилась эта перспектива у наших людей. Поэтому не волнуйтесь, я не меньше вашего беспокоюсь и волнуюсь за вашу безопасность - каждый шаг, прежде чем сделать, выверяется десятки раз. Мы побывали и в Японии, и во Франции, и в Америке, и в Германии, на всех в мире лучших атомных станциях Китая и России, мы посмотрели разные проекты для того, чтобы обезопасить наш народ и получить нормальный уникальный объект в центре Европы с хорошим дешевым продуктом в будущем. Станцию будем строить в Островце.

Это зал с большим стеклянным куполом видал многое. За свою 3-летнюю историю он уже снискал славу важнейшей переговорной площадки СНГ. Здесь встречаются Президенты и принимаются политические решения. Именно здесь совсем недавно предрекли и судьбу Таможенной «тройки». Сегодняшний диалог тоже не обошелся без важных решений.

Станкевич Сергей, редактор газеты «Инфа-кур’ер» (Минская область):

Уважаемый Президент, по Вашему мнению, не настало ли время подсказать отсюда, сверху, чтобы и в регионах руководители местной власти проводили подобные пресс-конференции с приглашением и государственной, и негосударственной прессы для освещения всех нужд или проблем региона?

Александр Лукашенко:

Решение принято. Пожалуйста, директиву на места – в течение первого квартала всех журналистов в районе и в городе, а их там немало, пускай представителей будет 100 человек, залов хватает

В течение первого кварталая, Наталья Владимировна (Петкевич – ред.), под контроль график, чтобы встретились начальники и пригласили всех журналистов, которые там есть. И даже тех, которых они просто ненавидят. Доложите. Это абсолютно правильно. В первом квартале.

Если это не будет сделано, вы как-нибудь обозначьте, чтобы как-нибудь до меня дошло.

Сергей Станкевич:

Понял. В газете напишем обязательно.

Сергей Станкевич – корреспонденту СТВ:

Что запало в душу – на этой встрече присутствовала и государственная и негосударственная пресса. И было подчеркнуто, что Александр Григорьевич это сделал по своей инициативе и намерен делать дальше подобные встречи регулярными.

4 с половиной часа и десятки вопросов. Темы, или как говорят журналисты – информповоды - диктует время. Еще свежа в памяти молочная война. Когда Беларусь и Россия оказались по обе стороны фронта, репортеры вышли на передовую. Сегодня страсти поутихли, и пришла зима. Но молочные новости не иссякли. В Москве и Питере ложка к обеду оказалась слишком дорогой.

Александр Лукашенко:

Я сказал Премьер-министру России, что не надо нам эта конфронтация по молоку, потому что придут зимние месяцы и тогда будет сильный дефицит молока и молочных продуктов в Российской Федерации. Но меня послушали и сделали по-своему. Что произошло сегодня? Вот оно произошло, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это предусмотреть. Всякое бывает, люди ошиблись. Поэтому я Министру сельского хозяйства Беларуси, Премьер-министру дал поручение, что русский человек не должен голодать, прежде всего, по таким продуктам питания, как молоко. И всё, что у нас есть в запасах, не в ущерб внутреннему рынку, мы должны россиянам помочь. Не бесплатно, конечно, Россия не бедная страна.

Молоко убежало, но обещало вернуться. Правда, не только молоко и не только в Россию. Мировой кризис встряхнул весь белорусский маркетинг. Пресловутую «памяркоўнасть» пришлось сменить на агрессивность. Это как естественный отбор, когда выживает сильнейший. Зато сегодня на мировой карте белорусского экспорта заметно меньше белых пятен.

Александр Лукашенко:

Когда мы поехали в Африку, в Латинскую Америку, мы лбами пробивали бреши там, где никогда не работали на рынках. Мы туда ехали и по чайной ложке продавали то, что у нас было. Ну и, конечно, ситуация менялась, особенно с продуктами питания. Для нас это большой экспорт, хороший экспорт. Помните, с сахаром проблемы были? Не знали, куда девать. Сегодня сахар - стратегический товар: только давай. Нарасхват! То же самое - сливочное масло, молочные продукты, мясные продукты. Ситуация в мире изменилась. То, что полтора миллиарда голодающих сегодня– это страшно, это плохо, но для сельского хозяйства Беларуси это означает, что будет спрос на нашу продукцию.

Начало года для большинства белорусов запомнится девальвацией. Тогда национальный рубль вдруг подешевел на 20 %. Но если бы не это, белорусская экономика не удержалась бы на плаву. Это сегодня понимают не только специалисты. Волна мирового кризиса тогда была слишком высокой. Но это уже история, которая преподнесла немало уроков. А большое видится на расстоянии — говорит Президент. Предновогодняя пресс-конференция — это и повод посмотреть вперед и возможность оглянутся назад. 2009-й для Беларуси не был простым.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Итоги 2009 можно трактовать по-разному. Но, однозначно, этот год не был рядовым или заурядным. В уходящем году, что Вас удивило как Президента и как человека.

Александр Лукашенко:

Не могу вычленить ни одного события, которое бы меняч удивило или поразило (улыбается –Ред.). Конечно, я переживал по поводу ситуации в экономике. Ну просто больно…. Я как человек, как Президент просто думал, ну вот нам три-пять лет, и я у ж Вам потом покажу, белорусам, что такое европейская цивилизованная страна… И тут на тебе, как грохнул этот кризис. Это меня жутко расстроило.

Я даже не верил в этот кризис, откровенно говоря. Не хотелось просто веритть – не то, что не верил. Думал, мы выдержим, мы как-то вывернемся – не так, как это произошло. Вот это меня больше всего удручает. А чтобы это меня удивило – нет.

А вас что удивило?

Игорь Позняк:

Как журналиста — удивила, по большому счёту искусственно созданная, вся эта истерия вокруг мирового кризиса, истерия, созданная вокруг свиного гриппа.

Александр Лукашенко:

Я с Вами согласен, эти факты имели место. Но они меня не удивили, потому что я, наверное, немножко более был к этому подготовлен и осведомлён.

Вопрос от тех, кто любит погорячее. Вот Президента спрашивают о белорусском языке. Мол, говорят на нем в Беларуси мало. Давно решенный вопрос Александр Лукашенко просит не «мусолить». Ведь язык — это, как религия. Здесь не может быть ни громких лозунгов, ни насилия. Каждый сам кузнец своей жизни.



Александр Лукашенко:

Жадаеце размаўляць на беларускай мове – размаўляйце, вам ніхто не перашкаджае. Хотите говорить на русском языке – пожалуйста, говорите. И я убежден, видя Ваши глаза, что Вы воистину любите свой язык. Просто я Вас попрошу: ”Меньше эту тему надо мусолить“. Как только мы начинаем ее перетирать, она дивидендов никому не принесет: ни мне, ни Вам, ни сторонникам, ни противникам этого процесса. Давайте спокойно, тихо научим всех “размаўляць на нашай роднай сакавітай беларускай мове”.



Казалось бы, что может быть проще: задать вопрос и получить на него ответ. Но интервью, как раз таки, – самый сложный жанр журналистики. Это хорошо знает Игорь Кольченко — обозреватель крупнейшей белорусской газеты. Его статьи обычно на первых полосах.

Игорь Кольченко, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Как Президент пообещал говорить искренне и откровенно, так он обещания свое выполнил. Вопросы были острыми, ответы, иногда, еще острее. Этот разговор четырхчасовой - это, конечно, невероятный марафон был.

2009-й в Беларуси прошел под знаком Европы. И сегодня это дорога с двухсторонним движением. Очевидный и закономерный вектор во внешней политике тут же породил кучу «сказок» про то, как одни «дружат против других». Но все оказалось гораздо прозаичнее. Беларусь на то и независимая, что бы проводить независимую политику.

Александр Лукашенко:

Мы начинаем прорубать окно в Европу не потому, поверьте, чтобы мне съездить в Австрию покататься на лыжах, как тут некоторые писали. Да я нормально в Казахстане покатался на лыжах. Мы туда "прорубаемся", я уже об этом говорил, потому что с Россией мы 30 процентами экспорта торгуем, а в Европейском союзе 44 процента. Вот и все сказано. Сейчас, в кризис, - положительное сальдо, то есть мы оттуда денег больше получаем, чем вывозим.



Виктор Евтухов на большом телеэкране отвечает за большую политику. Месяц назад на пресс-конференции Медведева он задавал вопрос о российских союзниках и получил не него весьма эмоциональный ответ.



Виктор Евтухов, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Принципиальная разница этих мероприятий - масштабы: 15 и 250. Медведев позвал небольшое количество людей.

Сегодня молодой, но уже опытный обозреватель задает, пожалуй, самый резонансный вопрос – «растаможка» автомобилей. Что будет с ценой на подержанную иномарку для рядового белоруса?

Александр Лукашенко:

Давайте посмотрим с другой стороны. Я буду говорить непопулярные вещи, мы же собрались для этого. Что мы в основном покупаем на Западе? У вас есть свой автомобиль? Нет. Вы новый купите автомобиль? Даже если и без пошлины? Нет. Вы купите подержанный автомобиль, и будете искать 5 – 7-летний, потому что он дешевле, но чтобы нормальный был.

… И потом будете сидеть на станциях техобслуживания, и уже за запчасти будете платить втридорога: и за новые, и за старые! Вот их политика.

Тема «растаможки» еще слишком болезненна, что бы в ней ставить точку. Переговоры должны продолжится — настаивает Президент. Но есть и другая сторона авто-медали. Беларуси с ее колоссальным опытом машиностроения не помешал бы собственный завод по выпуску легковых машин. Сборочные цеха от мировых автобрендов сегодня есть во многих странах.

Тема новой интеграции «Беларусь-Россия-Казахстан» - красная линия всей пресс-конференции. Вот на связи из Гомеля задают вопрос: а зачем нам нужно единое экономическое пространство, о котором так много говорят в Правительстве. И как быть с Украиной, до которой здесь рукой подать.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, рискну заявить весьма авторитетно, как это принято у нас говорить, что вы абсолютно не пострадаете в торговле с нашей южной братской соседкой Украиной. Но в Таможенном союзе, в Едином экономическом пространстве, которое мы, я надеюсь, построим в течение двух лет, как мы определились, что плохого будет, если мы будем торговать не только в Беларуси? Ведь наш рынок – это же мизер, 10 миллионов. Какое тут производство кто откроет? А когда будет задействован рынок почти в 200 миллионов человек – это уже для инвесторов благо.



2009-й – тест на выносливость для всей отечественной экономики. Беларусь активно привлекает иностранные деньги. Но взять кредит – это не только жить в долг, это еще и вкладывать в развитие. Так сегодня живут во всем мире.

Сложный и неоднозначный вопрос о приватизации белорусских предприятий. Глобальной распродажи нет и никогда не будет. Но и от владельцев капиталов страны не намерена убегать. Ставка лишь на взаимовыгодные сделки.

Александр Лукашенко:

Мы каждый год что-то продаем. Если вы заинтересованы в покупке нашей нефтеперерабатывающей промышленности, вы будете иметь приоритет как человек, который живет в Беларуси. Вопрос только в одном – сколько заплатите?

Мы бы давно пошли на приватизацию того или иного предприятия, на которое положили глаз многие и в Америке, и в Европе, и в Российской Федерации. Но нам пока не дали ту цену, которую мы хотим. Будет нормальная цена, будут соблюдены наши условия – мы на это пойдем.

Отвечая на вопрос о духовном кризисе, Президент еще раз вспоминает о мировом экономическом. Ведь все в этом мире взаимосвязано, если внимательнее посмотреть.

Александр Лукашенко:

Все здесь, в нас, в душе, в нашем мировоззрении. Поэтому кризис духовный, безнравственность привели к экономическому. Разворовывание, коррупция…

Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии. Даже в непростое посткризисное время Беларусь не отказывается от социальных программ. Задача сложная, но отступать некуда — говорит Президент. К будущему Новому году в кошельке среднестатистического белоруса должно быть по 500 долларов в месяц. Но пресловутая советская «уравниловка» давно осталась в истории. В каждой профессии есть и лидеры, и аутсайдеры. И зарабатывать они должны, естественно, по-разному.

Александр Лукашенко:

Начали платить огромные деньги тем, кто проводит очень сложные операции. Делаете пересадку сердца? Аортокоронарное шунтирование? Все? Нет. Только часть. Несколько сотен – получайте большие деньги. Ни один врач высокой квалификации мне не сказал, что ему мало платят.

Ходить с фанендоскопом на шее – это одно. А быть классным терапевтом, хирургом, гинекологом – это совсем другое.



Об уровне услуг, товаров и даже фильмов и книг Президент говорит много и не случайно. 2010-й в Беларуси объявлен Годом качества. Понятие, говоря языком филологов, слишком многозначно. Продукты, одежда, жилье, образование - абсолютно все должно стать на порядок лучше. Работы в этом русле предстоит много. Вот неожиданный ракурс проблемы подсказывают из регионов. Из Витебска задают острый вопрос о «своих» и «чужих».



Виктор Бирюков, «Наша Талачыншчына»:

Непростая ситуация с экспортом наших товаров показывает, что в силу вступает отбор. Лучшее – на экспорт. А что похуже – оставляем для себя.



Александр Лукашенко:

Мне казалось, что сегодня всe, что мы продаем там, у нас есть здесь, а если нет, то привезут из-за границы. Поэтому это очень опасная тенденция, оставлять хлам у себя, а лучшее продавать. Здесь этот хлам никто не купит. И нам в борьбе с импортом в процессе импортозамещения придется еще сложнее. Поэтому для меня это новый вопрос, и поверьте, я попытаюсь его изучить. У меня за спиной сидят члены Правительства и тоже удивленно пожимают плечами. Я не оспариваю ваш вопрос, я обязательно изучу, так ли это, что мы худшее оставляем у себя, а лучшее продаем на внешних рынках.

На «десерт» вполне ожидаемый, но очень искренний вопрос о рождественских и новогодних праздниках. В самое волшебное время принято загадывать желания. Ведь под Новый год они обязательно сбываются. Александр Лукашенко пожелал всем здоровья. А для этого нужно заниматься спортом и почаще париться в бане, а после этого, желательно, прыгать в холодную воду.