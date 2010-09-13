Александр Лукашенко высказал сомнения в целесообразности ряда предлагаемых изменений в ПДД

Об этом шла речь 13 сентября на докладе главе государства по проекту указа «О внесении дополнений и изменений в ПДД». Изменения в документ инициирует МВД Беларуси.

В частности, предлагается снизить с 60 до 50 километров в час скорость движения автомобилей в населенных пунктах в темное время суток и при недостаточной видимости на дороге.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– У меня есть сомнения, все ли предлагаемые изменения отвечают общественным интересам, насколько они являются своевременными и не будет ли объективных трудностей при их применении. Не могут правила дорожного движения меняться так часто, как это мне в последнее время предлагается. Значит, или вы не дорабатываете, не видите, что будет завтра, послезавтра, не можете предвидеть этого и начинаете корректировать правила дорожного движения чуть ли не каждый год. Или у нас действительно такая аховая ситуация, что надо, к примеру, скорость где-то в населенном пункте в темное время суток ограничить 50 км в час вместо 60 км в час. Как будто это большая разница, и это что-то поменяет.