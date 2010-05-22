Александр Лукашенко: Вы когда-нибудь слышали, что я говорил, что у нас нацменьшинства есть?! Это унижение

Александр Лукашенко:
Когда вы говорите «национальные меньшинства», то у меня сразу ассоциация с этим…. Вы оскорбляете моих людей, граждан. У нас нет никаких НАЦменьшиств. Вы когда-нибудь слышали, что я говорил, что у нас нацменьшинства есть?! Это унижение. Нет у нас польского, русского, украинского, еврейского нацменьшинств. У нас есть граждане Беларуси. И нам абсолютно безразлично, кто он по национальности.
Это мои поляки. Я оттуда начинал предвыборную кампанию, решал их первые вопросы. Я – их президент. Я их никогда не обижал и обижать не собираюсь.
А у вас – это политика.