Александр Лукашенко: Вы когда-нибудь слышали, что я говорил, что у нас нацменьшинства есть?! Это унижение

Александр Лукашенко прокомментировал информацию, поступающую с западного направления в отношении того, что в Беларуси якобы притесняются граждане других национальностей.

Александр Лукашенко:

Когда вы говорите «национальные меньшинства», то у меня сразу ассоциация с этим…. Вы оскорбляете моих людей, граждан. У нас нет никаких НАЦменьшиств. Вы когда-нибудь слышали, что я говорил, что у нас нацменьшинства есть?! Это унижение. Нет у нас польского, русского, украинского, еврейского нацменьшинств. У нас есть граждане Беларуси. И нам абсолютно безразлично, кто он по национальности.

Это мои поляки. Я оттуда начинал предвыборную кампанию, решал их первые вопросы. Я – их президент. Я их никогда не обижал и обижать не собираюсь.

А у вас – это политика.