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Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным и Каримом Масимовым в Минске

15 марта 2011 07:52
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Заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств пройдет сегодня в Минске.

В центре внимания участников — вопрос присоединения государств Таможенного союза к ВТО, перенос транспортного контроля с белорусско-российской и российско-казахстанской границ на внешний контур Таможенного союза. В рамках визита в Беларусь премьеров России и Казахстана Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным и Каримом Масимовым.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы формирования Единого экономического пространства.

В Минске также состоится заседание Совмина Союзного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В повестке дня порядка тридцати вопросов.

Руководители правительств Беларуси и России рассмотрят результаты выполнения двусторонних соглашений в экономической сфере, балансы топливно-энергетических ресурсов. Речь также пойдет и о реализации союзных программ.

# Лукашенко

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