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Александр Лукашенко встретится с Вестервелле и Сикорским

02 ноября 2010 08:27
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Гидо Вестервелле и Радослав Сикорский, главы МИД Германии и Польшы, прибыли в Минск на встречу с министром иностранных дел Беларуси. Они обсудят взаимоотношение с ЕС. Также будет затронута тема двустороннего сотрудничества Беларуси и ЕС.

Состояние и перспективы взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом обсудят второго ноября министры иностранных дел Польши, Германии и Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств поднимут также тему двустороннего сотрудничества и некоторые международные вопросы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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