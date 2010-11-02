Александр Лукашенко встретится с Вестервелле и Сикорским

Гидо Вестервелле и Радослав Сикорский, главы МИД Германии и Польшы, прибыли в Минск на встречу с министром иностранных дел Беларуси. Они обсудят взаимоотношение с ЕС. Также будет затронута тема двустороннего сотрудничества Беларуси и ЕС.

Состояние и перспективы взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом обсудят второго ноября министры иностранных дел Польши, Германии и Беларуси. Главы внешнеполитических ведомств поднимут также тему двустороннего сотрудничества и некоторые международные вопросы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».