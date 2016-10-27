Александр Лукашенко встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Кристианом Фриисом Бахом

Новости Беларуси. Минск стал символом диалога в самые сложные времена. Руководитель Европейской экономической комиссии ООН благодарит Президента Беларуси за инициативу по продвижению идеи диалога и коммуникаций во всем мире.

Во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко с Кристианом Фриисом Бахом. Глава государства отметил необходимость повышения роли расширения направлений сотрудничества ЕЭК ООН.

Сегодня данная структура объединяет свыше полусотни государств. Наша страна в ее составе – с момента основания.

Сотрудничество реализуется в сфере транспорта, энергетики, экологии, инновационных проектов.

Президент также обратил внимание на тему природоохранной деятельности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы находимся в эпицентре бурного развития экономики: с одной стороны – Россия, Китай, с другой стороны – Европейский союз, мы – в центре. Несмотря на этот котел, в котором мы варимся, мы делаем немало для того, чтобы сохранить природу, сохранить животный мир, что очень важно. Это одно из направлений работы нашей комиссии. У нас есть определенный опыт, мы можем им поделиться. Нам надо повышать роль Европейской экономической комиссии ООН и расширять направления сотрудничества. Одно государство ни один вопрос природоохранной деятельности не решит. Нужна интеграция, сближение. Поэтому мы и выдвинули эту инициативу.

Кристиан Фриис Бах, заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Минск стал символом диалога в самые сложные времена.

И мы сегодня пытаемся выстроить диалог на взаимовыгодных условиях, говорим об интеграции интеграций. Наш опыт ярко демонстрирует, что сейчас не время строить границы, стены, а надо налаживать открытый, доверительный диалог.